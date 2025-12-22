“M-1王者”たくろう、栄冠から一夜…多忙スケジュールこなし「全く寝てない」 オファー殺到に喜び「仕事は選びません！」
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』で優勝したお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が22日、世界に通用するシェフNo.1を決める『CHEF-1グランプリ』の記者会見に大会スペシャルサポーターとして出演。栄冠から一夜明けた心境を語った。
【写真】たくろう『M-1』優勝！大阪マンゲキが「本当に本当におめでとうございます!!」
赤木裕（34）、きむらバンド（35）からなる同コンビは、2016年結成。大阪・よしもと漫才劇場（マンゲキ）などを拠点とする。2024年に『第54回NHK上方漫才コンテスト』準優勝という経歴を誇る。
栄冠から一夜、朝から各局の情報番組などに引っ張りだことなっている2人。この日も、会見場にたくろうの二人が姿を現すと、会場に集まった報道陣から無数のシャッター音が鳴り響いた。優勝から多忙のスケジュールをこなす中、睡眠はまだとれていないそう。赤木はテレビ局の楽屋に敷いてあった布団に一度は入ったそうだが、「もうアドレナリンで全く。寝てないですね」と語った。
そんな中でもきむらバンドは「まだ僕らが実情をつかめていなくて。ただ噂によると、ビックな仕事とかもね…」と胸を躍らせた。また昨日時点で約100件ものオファーが舞い込んでいることについて、「とにかく何でもチャレンジしたいです。仕事は選びません！」と宣言した。
『CHEF-1グランプリ』は、40歳以下の若手料理人がシェフNo.1を競い合う真剣料理バトル。５回目となる今回の対決のテーマは「新・定番」。
【写真】たくろう『M-1』優勝！大阪マンゲキが「本当に本当におめでとうございます!!」
赤木裕（34）、きむらバンド（35）からなる同コンビは、2016年結成。大阪・よしもと漫才劇場（マンゲキ）などを拠点とする。2024年に『第54回NHK上方漫才コンテスト』準優勝という経歴を誇る。
そんな中でもきむらバンドは「まだ僕らが実情をつかめていなくて。ただ噂によると、ビックな仕事とかもね…」と胸を躍らせた。また昨日時点で約100件ものオファーが舞い込んでいることについて、「とにかく何でもチャレンジしたいです。仕事は選びません！」と宣言した。
『CHEF-1グランプリ』は、40歳以下の若手料理人がシェフNo.1を競い合う真剣料理バトル。５回目となる今回の対決のテーマは「新・定番」。