ドンデコルテ

写真拡大

　お笑いコンビ・ナイツの塙宣之（47）が22日、ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜　後1：00）に生出演。きのう21日に行われ、自身が審査員を務めた『M-1グランプリ2025』で、準優勝となったドンデコルテを絶賛した。

【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見

　相方・土屋伸之が「ドンデコルテ、めちゃくちゃ面白かった。大好きでした」と話すと塙も「特に2本目、ヤバかったよね」とこれに同意。「1本目は面白かったんだけど、俺の91点の理由はいろいろあるんだけど、NHKとかの政見放送見てたら、もっと面白い人いるじゃん。演説って無尽蔵に面白い人いるから、普通のことになるような気がしちゃって。そこにツッコミが入ればいいんだけど、1本目はあの子（銀次）のキャラを際立たせたくて、ツッコミを抑えてたから。ただ作戦としては大成功」と絶賛した。

　続けて「2回（漫才）できたから、2回目（最終決戦）は完全に支配していたから。一瞬で洗脳されたじゃん。正直ドンデコルテの2本目が終わったときは、これヤバいなって空気になってたの。ただ最後、たくろうが…。芸人やってると分かるんだよね『ウルトラゾーン』に入ってるの。『無敵ゾーン』に入ってたから、すごいね」と、その状況の中でも実力を発揮した、たくろうをほめたたえた。

■塙宣之の採点
ヤーレンズ　95点
ドンデコルテ　91点
真空ジェシカ　93点
たくろう 96点
豪快キャプテン　93点
カナメストーン　92点
ヨネダ2000　94点
ママタルト　94点
めぞん　92点
エバース　99点

最終決戦→たくろう