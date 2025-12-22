ナイツ・塙、『M-1』準優勝・ドンデコルテを絶賛 1本目「91点」の辛口評価も「2回目（最終決戦）は完全に支配していたから」
お笑いコンビ・ナイツの塙宣之（47）が22日、ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜 後1：00）に生出演。きのう21日に行われ、自身が審査員を務めた『M-1グランプリ2025』で、準優勝となったドンデコルテを絶賛した。
【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見
相方・土屋伸之が「ドンデコルテ、めちゃくちゃ面白かった。大好きでした」と話すと塙も「特に2本目、ヤバかったよね」とこれに同意。「1本目は面白かったんだけど、俺の91点の理由はいろいろあるんだけど、NHKとかの政見放送見てたら、もっと面白い人いるじゃん。演説って無尽蔵に面白い人いるから、普通のことになるような気がしちゃって。そこにツッコミが入ればいいんだけど、1本目はあの子（銀次）のキャラを際立たせたくて、ツッコミを抑えてたから。ただ作戦としては大成功」と絶賛した。
続けて「2回（漫才）できたから、2回目（最終決戦）は完全に支配していたから。一瞬で洗脳されたじゃん。正直ドンデコルテの2本目が終わったときは、これヤバいなって空気になってたの。ただ最後、たくろうが…。芸人やってると分かるんだよね『ウルトラゾーン』に入ってるの。『無敵ゾーン』に入ってたから、すごいね」と、その状況の中でも実力を発揮した、たくろうをほめたたえた。
■塙宣之の採点
ヤーレンズ 95点
ドンデコルテ 91点
真空ジェシカ 93点
たくろう 96点
豪快キャプテン 93点
カナメストーン 92点
ヨネダ2000 94点
ママタルト 94点
めぞん 92点
エバース 99点
最終決戦→たくろう
