女優の上白石萌歌（25）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。「東京の母」という人気女優を明かす場面があった。

現在公開中の映画「ロマンティック・キラー」（監督英勉）で共に主演を務める「なにわ男子」高橋恭平とそろって登場。

萌歌は女優の杉咲花と仲が良く、姉の上白石萌音も交えて「ギョーザパーティー」をしたこともあると打ち明けた。

他に仲のいい先輩、芸能人はいるかとの質問には「石田ひかりさん」と明かした。「妹同士なんですよ。ひかりさんもゆり子さんがお姉さんで、私も上白石萌音さんがお姉さんで、妹同士で凄い通じ合っていて」と声を弾ませた。

「“妹あるある”、めっちゃ話したりとか」と萌歌。「1回親子役で共演して、それからもう毎日連絡取り合ったりとか。風邪引いた時にはおうちにフルーツ持って来てくれたりとか」と続け、鹿児島出身だけに「東京の母ですね。大好きです」と目を細めた。

“妹あるある”を聞かれ「なんかやっぱりお姉ちゃんと全然性格違うみたいなことは話しますね。石田姉妹も全然好みとか違うらしくて。ライフスタイルも違うし、あ、そこは一緒なんだなって」としみじみと話した。