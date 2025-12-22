今季、ＪＦＬ・アトレチコ鈴鹿でプロ４０年目を戦った元日本代表ＦＷ三浦知良が２２日、大阪府内での自主トレを打ち上げた。この日は屋外で、約３０分間のランニングにはじまり約２時間汗を流した。

７日から、約２週間大阪でトレーニングを積んできた。有酸素トレーニングを中心に、基礎から固めることをテーマに置いており「ここ５年くらいでいえば、走る量は多かったと思う。負荷はすごい高いかというと地味な作業が多かったかなと。それはそれで、体に負担は来ています」と狙い通りの日々を過ごした。

また、プロ生活４１年目となる来季の去就にも注目が集まっている。Ｊクラブから地域リーグのクラブまで声がかかっている中で、話し合いを重ねている最中。８日時点では「（今回の）キャンプ、２週間ちょっとありますけどそこで決められたらいいなと思います」とコメントしていた。Ｊ３福島など獲得に乗り出しているクラブの名前が出た報道もあるが「（判断材料は）やはり全てのバランスだと思います。年内には最終的な結論が出ると思いますので、またその時に正式な発表ができると思う」と、話すにとどめた。