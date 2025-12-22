映画『国宝』の展覧会、来年1・7から開催へ 撮りおろし写真展示＆オリジナルグッズ販売も
映画『国宝』の世界観を追体験する展覧会『映画「国宝」展 ― 熱狂は終わらない、物語は続く ―』が、2026年1月7日から1月28日まで、東京・Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）で開催される。入場は無料。
【写真】イケメン⋯ブラックスーツで登場した吉沢亮
本展では、映画『国宝』のストーリーをたどる劇中の印象的な場面をとらえた写真展示や、原摩利彦が作曲し、坂本美雨が作詞を手掛け、King Gnu井口理の歌唱も話題になった主題歌「Luminance」を立体音響空間で鑑賞できる。
また、映画『国宝』特別企画展として「5/513日 Ryo Yoshizawa × Shunya Arai」を同時開催する。主人公・立花喜久雄を演じた吉沢亮の撮影現場で撮りおろした写真の展示や、クリアファイル、チケットホルダーなどのオリジナルグッズを販売する。本企画展はチケット制となり、オリジナルランダムポストカード付チケットがきょう22日より販売された。
『国宝』は、2025年6月に公開されて以来、22年ぶりに邦画実写作品の国内興行記録を塗り替えて興行収入178.7億円を突破し、観客動員数は1,231万人を記録。原作者の吉田修一氏は「100年に1本の壮大な芸道映画」と称し、第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品にも決定した。
なお、Ginza Sony Parkの地下2階では、劇中の名場面をとらえた写真を展示。吉沢亮が演じる主人公・立花喜久雄（花井東一郎）と横浜流星が演じる大垣俊介（花井半弥）の丹波屋の継承をめぐる印象的なシーンなど、「国宝」の世界観を彩る出演者たちの “国宝級” の演技に思いを巡らすことができる。
3階では、ソニーの高画質LEDディスプレイCrystal（クリスタル） LEDと立体音響技術を用いた空間で、『国宝』主題歌「Luminance」を、本編映像と共に鑑賞できる。繊細に積み上げられた映画の世界観を特別な環境で楽しめる。
【写真】イケメン⋯ブラックスーツで登場した吉沢亮
本展では、映画『国宝』のストーリーをたどる劇中の印象的な場面をとらえた写真展示や、原摩利彦が作曲し、坂本美雨が作詞を手掛け、King Gnu井口理の歌唱も話題になった主題歌「Luminance」を立体音響空間で鑑賞できる。
『国宝』は、2025年6月に公開されて以来、22年ぶりに邦画実写作品の国内興行記録を塗り替えて興行収入178.7億円を突破し、観客動員数は1,231万人を記録。原作者の吉田修一氏は「100年に1本の壮大な芸道映画」と称し、第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品にも決定した。
なお、Ginza Sony Parkの地下2階では、劇中の名場面をとらえた写真を展示。吉沢亮が演じる主人公・立花喜久雄（花井東一郎）と横浜流星が演じる大垣俊介（花井半弥）の丹波屋の継承をめぐる印象的なシーンなど、「国宝」の世界観を彩る出演者たちの “国宝級” の演技に思いを巡らすことができる。
3階では、ソニーの高画質LEDディスプレイCrystal（クリスタル） LEDと立体音響技術を用いた空間で、『国宝』主題歌「Luminance」を、本編映像と共に鑑賞できる。繊細に積み上げられた映画の世界観を特別な環境で楽しめる。