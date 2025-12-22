来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

予選トップ通過の勢い続く

復路で失速してシード争いから脱落した前回を経て、中央学院大は今季、個々の走力向上と終盤のペースアップに取り組んだ。予選会は集団走をやめ、１８年ぶりにトップで通過。川崎勇二監督は「やってきたことが正しかったと自信になった」と語る。

疲れの残った全日本は１５位だったが、１１月の上尾ハーフで三代田宏太朗、長友英吾ら２年生４人が１時間２分台の自己ベストを記録。勢いは失われていない。

オーダーは前半型かつ調子のいい選手から並べる。予選会個人７位で日本人トップのエース近田陽路（こんだひろ）（４年）、同１８位の準エース市川大世（３年）がそれぞれ１、２区のいずれかを担う。市川は「１、２区でどれだけいい流れをつくれるか」と意気込み十分。３区は２人に次ぐ存在の長部虎太郎（２年）、４区にはロードに強い三代田か好調な長友を置く見通しだ。

主将の近田は「往路の理想は８位。復路はいかに粘るか」と青写真を描く。監督は「今の実力で１０番目は正直厳しい」と言いつつ、「額面通りにいかないのが箱根のおもしろさ。ミスなくいけば、確率は上がる」とニヤリ。７年ぶりのシード権獲得を虎視たんたんと狙っている。（井上敬雄）