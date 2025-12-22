モデルでタレントの藤井サチさん（28）が、自身のインスタグラムを更新。

結婚の写真を公開しました。



【写真を見る】【 藤井サチ 】 結婚式の写真を公開 夫も「ちゃっかり初顔出し」 ２ショットで笑顔 ７月に結婚報告





藤井サチさんは「先日、結婚式を執り行いました」と、報告。



更に「アメリカから母も駆けつけてくれて、93歳のおばあちゃんにも花嫁姿を見せることができて 本当によかった…」と綴りました。







⁡

続けて「そして何より、大切な方々と家族が同じ空間で 食べて、飲んで、笑って、私たちを見守ってくださったこと。人生でいちばん幸せな一日でした。」と綴ると、当日の写真をアップしました。





藤井サチさんは「準備は大変だったけど、やってほんっとうに良かった」と、投稿。そして「ドレスも着たので、それはまた改めて…」と、記しました。更に「ハズバンドもちゃっかり初 顔出し」と、夫との笑顔の２ショット写真を公開しています。





今年７月、藤井サチさんは、一般男性との結婚を報告した際に「これまで共に歩んできた日々の中で、彼の人柄を深く尊敬し、彼とならどんな困難も乗り越えていけると感じました」と、インスタグラムでパートナーへの信頼を表現していました。







【 藤井サチさん プロフィール（所属事務所公式サイトより）】

1997年3月6日生まれ、東京都出身、上智大学卒業、身長170cm。

食育インストラクター2級の資格を持つ。特技はダンス、動画編集。英語（ネイティブレベル）。趣味は読書…2018年から、新書・ビジネス書を読みながら大事なことをメモ。キックボクシング…歴7年/月に1回ほど、茶道…歴1年半/月に2回







【担当：芸能情報ステーション】