J2で大ブレイク果たした齋藤俊輔(水戸)、U-22日本代表での水戸凱旋に喜び「一年間お世話になったスタジアム、本当にうれしい」
躍動のシーズンを終え、今度は再び日の丸を背負う。U-22日本代表は24日と27日にケーズデンキスタジアム水戸で行われるIBARAKI Next Generation Cup 2025に参加。メンバーに選出されたFW齋藤俊輔(水戸)は「今年一年間お世話になったスタジアムでできることは本当にうれしい。そこに僕と(碇)明日麻が選ばれてプレーできる。水戸のみんなに恩返しじゃないけど、そういうのを見せていきたい」と意気込みを語った。
J2初優勝、J1初昇格の原動力となった。リーグ戦27試合8得点と数字を残すだけでなく、月間ベストゴール賞を3度受賞と、鮮やかな得点でチームを勢いづけた。そのパフォーマンスは船越優蔵監督体制のU-20日本代表でも発揮。9月から10月にかけてチリで行われたU-20ワールドカップではゴールこそなかったが、果敢な突破によるPK奪取や、味方の得点演出に大きく貢献した。
激動の2025シーズンを終えた齋藤は「今シーズン途中からスタメンで出たことと、(U-20)W杯に行ったことが今の自信につながっている」と胸を張る。新たに始動した大岩剛監督体制のU-22日本代表にも11月のイングランド遠征に続いて選出された。
イングランド遠征では、U-20イングランド代表戦(△1-1)、ボーンマス戦(○2-0)と無敗で終えた。U-20イングランド代表戦で先発した齋藤は「大きくて速い選手はいたけど、日本としてそこまで戦えていないということはなかった。世界との差もあまりないというか、タフに戦えるチームになっている。そういった面でひとつ基準を知れた遠征だった」と収穫を挙げていた。
今回の活動を終えると、U-22日本代表は1月にサウジアラビアで行われるAFC U23アジアカップに参加する。「アジアだからといって簡単な相手ではない。そのなかでも圧勝して日本は勝たないといけない。そこに向けてのアジア杯だと思うので、まずはここでもしっかり結果を残して、次のアジア杯につなげていきたい」(齋藤)。乗りに乗るJ屈指のアタッカーは、アジアでの躍動を誓った。
(取材・文 石川祐介)
