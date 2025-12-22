「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２２日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



キオクシアは急反騰で一時９９０円高の１万３３０円まで買われ、取引時間中としては今月９日以来となる１万円大台を回復した。米国株市場でＡＩ関連や半導体関連がバブル懸念から最近は売り優勢の展開を強いられていた。ＡＩデータセンター向けメモリーで高水準の需要を獲得している同社株も逆風に晒される状況となっていたが、きょうは米株市場に追随する形でＡＩ・半導体関連株買い戻しの流れに乗っている。目先の上昇は戻り売り対処が妥当とする見方もある一方、時価近辺は売りが一巡しており中期買い場と判断する向きもいるようだ。きょうは「買い予想数上昇」でも同社株は４位にランクインしている。



