FIFAがU-15年代の新大会を発表!! 試合時間とピッチサイズ縮小、7~9人制で実施へ
国際サッカー連盟(FIFA)は今月、「FIFA U-15フェスティバル式トーナメント」の開催を発表した。
この大会はFIFA加盟全211協会が参加できるといい、2026年に男子の第1回大会、27年に女子の第1回大会を予定。28年からは男女それぞれの大会を開催していくという。
育成のニーズに合わせて試合時間は短く、ピッチサイズは狭くし、11人制ではなく7~9人制で試合が行われる模様。一日に複数試合を戦う可能性もありそうだ。
ジャンニ・インファンティーノ会長はFIFA公式サイトを通じて「FIFAは近年、ユースサッカーの強化に力を入れており、その成果は誰の目にも明らかだ。我々はユース大会と育成の促進に積極的に取り組んできており、(新大会の開催は)自然な次のステップで非常に喜ばしいこと。男女U-15フェスティバルの開催は、世界中のあらゆるタレントに機会を与えるというFIFAの使命において基盤となるものであり、サッカーに再投資する姿勢を示すさらなる具体例となるだろう」と伝えている。
