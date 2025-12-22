高校3冠・鹿島ユース、2年生FW吉田湊海とDF元砂晏翔仁ウデンバがプロ契約締結!!
鹿島アントラーズは22日、鹿島アントラーズユースのFW吉田湊海(2年)とDF元砂晏翔仁ウデンバ(2年)がプロ契約を締結したことを発表した。引き続き2種登録選手として活動するという。
吉田は日本クラブユース選手権(U-18)大会で2年連続得点王を受賞しており、今季のプレミアリーグEASTでは13得点を記録。4月29日には16歳9か月14日でクラブの最年少J1デビュー記録を更新した。元砂は高い守備能力に加えて配球力も特長の一つで、9月には出場こそなかったがJ1でメンバー入りした。
両選手ともU-17ワールドカップの日本代表メンバーで、今季は鹿島ユースの高校年代3冠にも大きく貢献。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽FW吉田湊海
「プロサッカー選手になることが夢だったので、プロ契約できたことを素直にうれしく思います。アントラーズは今年Jリーグで優勝し、周りからは王者という目で見られるので、しっかり自覚と責任を持ち、アントラーズの一員として自分が点を取ってチームを勝たせたいです」
▽DF元砂晏翔仁ウデンバ
「アントラーズのアカデミーに入る前からプロになりたいと思っていたので、こういう早いタイミングでプロ契約ができて、とてもうれしいです。自分はチームを勝たせる選手、見ている人をわくわくさせられるような選手になりたいので、これからまた厳しい競争があると思いますが、しっかり試合に絡めるようがんばっていきます」
