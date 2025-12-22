FW鶴野怜樹の福岡復帰が発表!! 今季は愛媛へ期限付き移籍「2つ目の星獲得に貢献できるように」
アビスパ福岡は22日、FW鶴野怜樹(24)が愛媛FCへの期限付き移籍から復帰することを発表した。
鶴野は福岡大から福岡に加入してJ1で2シーズンプレーし、今季はJ2の愛媛へ期限付き移籍してリーグ戦22試合1得点だった。愛媛を通じて「この1年間の経験をこれからに活かして、更にレベルアップした自分をファン・サポーターのみなさんに見せられるように頑張ります。1年間本当にありがとうございました」とコメントしている。
また、福岡を通じて「また、ベススタで、皆さんの前でプレーできる事がとても嬉しいです。チームの勝利と、2つ目の星獲得に貢献できるように頑張ります。熱い声援をよろしくお願いします!」とコメントした。
