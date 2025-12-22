ビーハーフ株式会社は、プロカメラマンの中原一雄氏が監修したカメラバッグの新製品「豊岡鞄×Endurance スリング カメラバッグ」を12月18日（木）に発売した。

2018年に発売したEnduranceスリングカメラバッグのデザインを踏襲しつつ、日常使用を想定して小物収納機能を強化した。また、新たに豊岡鞄ブランドの認定を受けた。

機材の取り出し口を正面および側面に設けている。外装素材には、耐久性と軽量性を備えたナイロン素材のHollofil AIRを採用した。

上部気室にはモバイルバッテリーなどが収納できる小型ポケットを備え、側面には500mlペットボトル対応のサイドポケットを配置している。11インチクラスのタブレットも収納可能。

背面には、通気性を考慮した3層構造メッシュと10mm厚のウレタン系芯材を使用。背面内部には、「AirTag」などの紛失防止タグが収納できる隠しポケットを設けた。

肩ベルト裏側も同様に、3層構造メッシュを採用している。

外形寸法：22cm（横・底部）、43cm（高・背面側）、40cm（前面）、15cm（マチ・全体）、12cm（本体） 重量：700g（本体約620g、仕切り材約80g） 収納例：EOS R5、RF24-105mm F4 L IS USM、RF85mm F2 MACRO IS STM、バッテリーケース（2個入り）、10,000mAhモバイルバッテリー、ケーブル 価格：3万8,500円