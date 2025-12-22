.ENDRECHERI. LIVE TOUR 2026「NEW CHAPTER」開催決定！新ビジュアル到着
堂本剛ソロプロジェクト.ENDRECHERI.の全国ツアー『.ENDRECHERI. LIVE TOUR 2026 “NEW CHAPTER”』の開催が決定した。
2025年の全国ツアー『LIVE TOUR 2025 “REBORN”』では全公演で3万人を動員し、それを経て生まれ変わった進化を感じる全11公演の開催となる。
■『LIVE TOUR 2025 “REBORN”』を経て生まれ変わった進化を感じる全11公演
初日4月12日のSHIBUYA LINE CUBEでのライブは『.ENDRECHERI. 2026 Happy Birthday Live「47」』と題したバースデースペシャルライブとなり、その後5月2日大阪オリックス劇場から本格的にツアー始動となる。
.ENDRECHERI. のライブツアーは、FUNKが中心にありながらも、ジャンルに限らず、.ENDRECHERI. 活動のキャリアから生まれた幅広い、そして自由度の高い、数々の音楽が聴けるのが魅力。
また、.ENDRECHERI.のライブの醍醐味といえば、予定調和を一切排除したロングセッション。ツアーの中でも変化するバンドメンバーの組み合わせも、さらに予測不能なグルーヴを生み出している。
「今、この瞬間の音」が40分、また、60分にと続くファンク・セッションが再現不可能なその日のライブを締め括る。フィールドが変わったからこそできる音楽に、さらなる飛躍の予兆を最大限に感じるツアーとなる。
■ライブ情報
『.ENDRECHERI. 2026 Happy Birthday Live 「47」』
[2026年]
04/12（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA
『.ENDRECHERI. 2026 LIVE TOUR 「NEW CHAPTER」』
05/02（土）大阪・オリックス劇場
05/03（日）大阪・オリックス劇場
05/05（火祝）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
05/06（水祝）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
05/23（土）奈良・なら100年会館 大ホール
05/24（日）奈良・なら100年会館 大ホール
05/29（金）京都・ロームシアター京都 メインホール
05/31（日）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール
06/27（土）神奈川・横浜BUNTAI
06/28（日）神奈川・横浜BUNTAI
■【画像】.ENDRECHERI./堂本剛 最新ビジュアル
