竹内涼真と町田啓太がダブル主演を務めるNetflix映画『10DANCE』のオフショットをそれぞれ公開。互いへの深い信頼関係がにじむ投稿が、注目を集めている。

【画像】竹内涼真＆町田啓太『10DANCE』オフショット（全5投稿）

■竹内涼真「彼を信じ切った先に、得るものがたくさんありました。ありがとう。」

竹内は自身のInstagramで、黒を基調としたダンス衣装に身を包んだ姿を公開。引き締まったシルエットが際立つスタイルに加え、町田と肩を組んだ笑顔の2ショットや、肩を寄せ合って並ぶ美しい立ち姿の鏡越しショット、踊りの途中を切り取ったような一瞬のカットなどが並んでいる。

あたたかな照明に包まれた広いフロアで撮影された写真の数々は、オフショットでありながら、作品の世界観をそのまま切り取ったような仕上がりだ。さらに、町田の自然体な笑顔を写したショットも添えられている。

投稿には「彼を信じ切った先に、得るものがたくさんありました。ありがとう。」と綴られており、町田への揺るぎない信頼と感謝の思いがストレートに伝わってくる。

■町田啓太「不可能を可能にできたのは 間違いなく彼のおかげです」

町田も自身のInstagramを更新。「たけうちカメラ」として、竹内が撮影した撮影現場での町田の姿や、竹内と並ぶ2ショットも披露。レンズ越しに竹内へ向ける穏やかな眼差しと、並び立つことで生まれる静かな空気感が、ふたりの関係性を物語っている。

町田は「オンもオフもありがとう 不可能を可能にできたのは 間違いなく彼のおかげです」と綴り、竹内への深い敬意を表している。言葉の端々からは、互いに支え合いながら作品を作り上げてきた関係性が感じられる。

SNSでは「信頼関係が伝わってくる」「美しすぎて見惚れる」「言葉がまっすぐで胸にくる」「オフショットとは思えないかっこよさ」「スタイルが異次元」「芸術品」「とっても素敵」「尊い」「色気やばい」といった声が相次いでいる。

■スタイルの良さが際立つ竹内涼真＆町田啓太の脚組みショット

■ダンスパートナーへの敬意と感謝も明かす

竹内と町田は、ダンスシーンを切り取ったカットやオフショットとともに、ダンスパートナー役を演じた土居志央梨、石井杏奈へのメッセージも投稿している。

竹内は「俺よりご飯を食べます かっこいい。ありがとう。」とコメント。町田も「彼女はステップを間違えたことが一度もありませんでした。種類は違えどダンスのプロとしての高い美意識。帝王にさせてもらえて光栄でした。」と、それぞれ称賛の言葉を贈った。

互いへの信頼、そして共演者への敬意が丁寧に言葉として残された投稿の数々。作品への本気度と、チームとしての強い絆が伝わる内容となっている。