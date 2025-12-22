TWICEのSANA（サナ）が自身のInstagramを更新。ワールドツアーのタイ・バンコク公演の舞台裏ショットを公開した。

【写真】透明感ある美しさのTWICEサナ、タイでのオフショット【動画】パジャマで踊るTWICE①②③

■TWICEサナ、今年最後の公演となったタイ公演の裏側を公開

TWICEはワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR』のバンコク公演を12月13、14日に開催。投稿の1枚目でサナはタイトなツアーTシャツにジーンズを着たセルフィーを公開しており、引き締まったウエストが美しい。そして3枚目はステージ裏でMINA（ミナ）と待機中のショット。2人の抜群のスタイルに目を奪われる。

5、6枚目はアップのショット。ほぼ黒髪に近いダークトーンのヘアカラーで、透明感のある美しさがさらに際立っている。また13枚目ではフロアに腰掛けて脚を伸ばし、カメラににっこりと笑顔を向けた。サナはキャプションに「今年最後の公演 タイがもっと好きになった 楽しい時間をありがとう」と記し、ファンへの感謝を伝えている。

SNSでは「黒髪サナちゃんあまりに可愛い」「黒髪まじやばい」「身体のライン理想すぎる」「黒髪サナちゃんが刺さりすぎてる」「美女すぎる」「破壊力えぐい…」と反響を集めている。

■TWICEがパジャマでダンス！チェヨンの姿にファン歓喜

なおTWICEの日本公式SNSでは、パジャマ姿のメンバーが3人1組になってダンスするショート動画を3本公開。1本目はサナ、ミナ、TZUYU（ツウィ）、2本目はJEONGYEON（ジョンヨン）、JIHYO（ジヒョ）、CHAEYOUNG（チェヨン）、3本目がNAYEON（ナヨン）、MOMO（モモ）、DAHYUN（ダヒョン）の組み合わせで、2021年にリリースしたウィンターソング「Wonderful Day」に乗せて可愛らしくダンスを披露している。

一時的に活動を休止しているチェヨンも登場したことで、ファンからは「元気な姿を見られて嬉しい」「笑顔で可愛い」と喜びの声が相次いでいる。