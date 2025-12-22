BTSのV（ヴィ）が、韓国で12月20日に行われた俳優のキム・ウビンとシン・ミナの結婚式に出席した。

【動画・写真】BTS Vがブラウンのロングコートで挙式会場に登場！【写真】キム・ウビン＆シン・ミナのウェディングフォト

■BTS Vが黒縁メガネ＆ロングコートで登場！

会場のホテルを訪れたVは、黒縁メガネを掛け、上品なブラウンのロングコートを着て登場。車を降りると、報道陣に一瞬視線をやって丁寧に一礼し、颯爽と建物の中へ入っていった。フォーマルスタイルを自分らしく着こなしている。

SNSでは「ブラウンコーデ、テテらしくて素敵」「爆イケ」「アースカラーに眼鏡がよく似合ってる」「控えめなスタイルだけどオーラがすごいんだろうな」「幸せそうな笑顔のテテ」「テテのロングコート好き」「大人テテにメロメロ」とスタイリングを絶賛する声のほか、「テテ交遊関係広いね」「どういうお知り合いなんだろ？」と、夫婦との関係性を意外に思うような感想も見られた。

なお挙式には、EXOのディオも『2025 MelOn Music Awards』出演の合間を縫って駆けつけた。このほか俳優のイ・ビョンホン、アン・ボヒョン、リュ・ジュンヨル、ナム・ジュヒョク、女優のコン・ヒョジン、キム・テリら豪華なゲストが参列し、2人を祝福した。

■キム・ウビン＆シン・ミナ、雪景色の中のウェディングフォト公開

なお、キム・ウビンとシン・ミナが所属するAMエンターテインメントのInstagramでは、雪景色の中で2人が立つ幻想的なウェディングフォトが公開されている。