BLUE ENCOUNT新曲「幻日」がボートレース2026TVCMタイアップソングに決定

BLUE ENCOUNTの新曲「幻日」（読み方：げんじつ）が、ボートレース2026TVCMタイアップソングに決定した。

■「これを聴くあなたの人生（これから）のお供になれますように」

一般財団法人BOATRACE振興会は、2026年CMシリーズ『ゼロからプロへ マチダ教官物語』を制作。教官役に町田啓太、ファーストサマーウイカ、生瀬勝久、訓練生役に細田佳央太、安斉星来、吉田晴登をそれそれ起用し、教官とボートレーサーを目指す若者たちの交流と成長を描く。第1話『マチダ教官の決意』篇は、2026年1月1日より公開となる。

「幻日」という楽曲タイトルは、太陽の光が薄い雲に反射して太陽の隣にもうひとつの太陽のような光や形を作り出す現象のように、ともに夢を追う僕らは気がつけば同じ光になっている「あなたはひとりじゃない」というこの楽曲の歌詞のテーマを総括してくれるものになっている。

■田邊駿一（Vo＆Gu）コメント