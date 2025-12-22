£±£²·î£²£²Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤Ï¡ú¾¾±¢¿À¼ÒÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò³Ú¤·¤à¼êÅÚ»ºÃµ¤·¡ú
¡ú¾¾±¢¿À¼ÒÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò³Ú¤·¤à¼êÅÚ»ºÃµ¤·¡ú
Ç¯»Ï¤Î½é·Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ê¾¾±¢¿À¼Ò¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë
¾¾±¢¿À¼Ò¾¦Å¹³¹¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤Ç½¸¤Þ¤ëºÝ¤Ë»ý¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¼êÅÚ»º¤òÄ´ºº¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡ÛÊ¿Ìî¥ì¥ß¡¦À¶¿å¥ß¥Á¥³¡¦²ÆºÚ¡¦¾®Æ½±ÑÆó
¡ãº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤ªÅ¹¡ä
¾¾±¢¿À¼ÒÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹
¡¦POTPURRI¾¾±¢¿À¼Ò¡ÁLife&Ice cream¡Á
¡¦Somsatang
¡¦¥Ë¥³¥é¥¹ÀºÍÜÆ²
¡¦SOUEN
¡¦¾¾粼ÀùÌß¡¡¾¾±¢¿À¼ÒÁ°Å¹
¡¦»°²Ï²°
¡ãÊ¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¹Í°Æ¡ªÀ¿¤Ë»Ý¤¤¤Í¤®¥°¥é¥¿¥ó¡ä
¡úºàÎÁ
·Ü¤â¤âÆù(°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê) ¡¡¡¡150g
Ä¹¤Í¤® ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2 ËÜ(200g)
¥Ð¥¿¡¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30g
A
µíÆý ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡400 ml
¿©¥Ñ¥ó (6 ËçÀÚ¤ê) ¡¡1 Ëç
B
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ¡¡¾®¤µ¤¸ 1
±ö ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¯¡¹
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º ¡¡¡¡¡¡¤Ò¤È¤Ä¤«¤ß
¥Ñ¥»¥ê(ÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê) ¡¡Å¬ÎÌ
¡úÄ´Íý¹©Äø
¡Ä¹¤Í¤®¤ÏÁ¡°Ý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë 1 mmÉý¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é
¡¡4 cm¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£A¤ÎµíÆý¤Ë¿©¥Ñ¥ó¤ò¼ª¤´¤ÈºÙ¤«¤¯¤Á¤®¤Ã¤Æ¿»¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢Æé¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÇ®¤·¡¢·ÜÆù¤òßÖ¤á¡¢¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤éÄ¹¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¡¢
¡¡±ö¾¯¡¹(Ê¬ÎÌ³°)¤ò¤Õ¤ê¤Í¤®¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êßÖ¤á¤ë¡£
£¢¤ËA¤òÆþ¤ì²Ð¤òÄÌ¤·¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤éB¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¤ÂÑÇ®»®¤Ë£¤òÆþ¤ì¡¢¥Á¡¼¥º¤ò»¶¤é¤·¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
¡¡»Å¾å¤²¤Ë¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£