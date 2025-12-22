サッカー界の元スーパースターで米プロリーグMLSインテル・マイアミの共同オーナーを務めるデビッド・ベッカム氏（50）とファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカムさん（51）夫妻が、確執が取り沙汰される長男ブルックリン氏からインスタグラムのアカウントをブロックされたことが分かった。

ベッカム一家を巡っては、今年春頃からブルックリン夫妻との不仲説がメディアを賑わせている。

英メディアは、ベッカム氏夫妻が息子のアカウントをアンフォローし、その後ブルックリン氏も同様に両親のフォローを解除したと報じた。しかし、この報道に対して三男クルーズ氏が自身のSNSで反論。両親がブルックリン氏をアンフォローしたと報じた英デイリー・メール紙の記事のスクリーンショットをシェアし、「報道は事実ではない。両親が息子のフォローを解除するはずがない。両親はブロックされた。私もそうだ」とつづって報道を完全否定し、ブロックされたのは自分たちだったと主張した。

騒動の背景には、次男ロメオ氏がブルックリン氏の元恋人と交際を始めたことがあると伝えられている。今年5月に英ロンドンで行われたベッカム氏の50歳の誕生日パーティーを欠席するなど、ブルックリン夫妻と絶縁状態が続いている。デイリー・メール紙は、今年のクリスマスもベッカム家が一堂に会することはなく、ブルックリン氏は妻で女優のニコラ・ペルツの両親と共に過ごす予定だと伝えている。【千歳香奈子】