お笑いコンビ、令和ロマンの高比良くるまが21日、テレビ朝日系の漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」に前年王者として出演。MCの今田耕司から強烈なツッコミを被弾する一幕があった。

くるまと相方の松井ケムリは23年、24年大会を連覇。今放送では前年王者として出演していた。

全10組の漫才が終了し、最終決戦へのつなぎでくるまが登場。今田から「どんな戦いになると思いますか？」と聞かれ、くるまは「めっちゃ盛り上がってます」などと語った。その上で隣に座っていた相方の松井に対し、「松井ギャンブルゴリラさん、どう思いますか？」と今回決勝で6位だった豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラの名前を引用してボケた。

その瞬間、今田から「お前がギャンブルゴリラや！」とツッコミが入ると会場は大爆笑。けむりは「誰かギャンブルゴリラだ！ ギャンブルチンパンジーだ！」と反論。相方の松井からも「お前のギャンブルはややこしい」とツッコミが入った。

くるまは今年2月、オンラインカジノによる賭博を認めた上で謝罪。所属の吉本興業を退所している。