【セガ Winter Sale】 12月22日～ 開催

セガは、PlayStation Store（PSストア）およびニンテンドーeショップにて「セガ Winter Sale」を実施している。

今回のセールでは、プラットフォームの垣根を超えクロスプレイやロールバックネットコードに対応した「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」が40%オフでセールに初登場。そのほか、「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」デラックス・エディション、「ソニックレーシング クロスワールド」デジタルデラックスエディションなどが特別価格でラインナップされている。

また、アトラスからは「メタファー：リファンタジオ」が50%OFF、「ペルソナ３ リロード」が40%OFFで登場する。

なお、タイトルによってはセール期間が異なる場合がある。購入の際はセール価格が適用されているかなどを商品ページにて確認してほしい。

□ダウンロード版セール特設サイト

【セール対象商品（一部）】

「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」

「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」デラックス・エディション

「ソニックレーシング クロスワールド」デジタルデラックスエディション

「メタファー：リファンタジオ」

「ペルソナ３ リロード」

