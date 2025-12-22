原日出子“手抜き”晩酌おつまみ披露「息子と2人でほろ酔いです」
【モデルプレス＝2025/12/22】女優の原日出子が12月21日、自身のInstagramを更新。晩酌の様子を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「これが手抜きなんて信じられない」手作り晩酌料理
原は「今日は 手抜き」「夕飯じゃなくて 晩酌」と白ワインとおつまみが並ぶおしゃれな食卓の写真を投稿。カットされたフルーツ3種に「缶詰のオイルサーディンに 黒胡椒と ディル」「手作り栗ペーストとクリームチーズを クラッカーで」とおつまみを紹介し、「息子と2人で ほろ酔いです」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「真似したいおつまみばかり」「これが手抜きなんて信じられない」「素敵な晩酌タイム」「おしゃれすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
