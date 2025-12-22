藤本美貴、初めて作ったアップルパイ披露 娘が頬張る姿に「焼き色が完璧」「娘さんも嬉しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】タレントの藤本美貴が、12月22日までに自身のInstagramを更新。手作りのスイーツを食べる娘の姿を公開した。
【写真】3児のママタレ「焼き色が完璧」手作りアップルパイ頬張る娘公開
藤本は「子供達とアップルパイ作ったよー」と報告し、娘のソロショットを投稿。パイ生地に綺麗な焼き色が付き、甘い香りが漂ってきそうなアップルパイを両手で持って頬張る姿を披露し、「初めて作ったけど美味しくできました」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「仲良し親子」「焼き色が完璧」「初めてとは思えない完成度」「娘さんも嬉しそう」といったコメントが寄せられている。
藤本は、2009年にお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
