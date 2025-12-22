¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¤â¤â¥¯¥í¡¢Åß¹±Îã¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ä³«ºÅ¡£¡È±§ÃèÎ¹¹Ô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿±é½Ð¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ë
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÅß¹±Îã¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãMomoiro Christmas 2025 ODYSSEY¡ä¤¬¡¢12·î20Æü¡¦21Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
2025Ç¯¤Î¡ã¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ÊÄÌ¾Î¡§¤â¤â¥¯¥ê¡Ë¡ä¤Ï¡È±§ÃèÎ¹¹Ô¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»öÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ÛÀ±¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ËÊ±¤·¤¿¤â¤â¥¯¥í¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¿ÀÈëÅª²á¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤â¤â¥¯¥í¤Ï±§Ãè¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À³Ú¶Ê¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢±§ÃèÎ¹¹Ô¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍ»¹ç¤¹¤ë¤Î¤«¤È´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¤â¤â¥¯¥ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥Î¥Î¥Õ¡Ê¤â¤â¥¯¥í¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î360Î©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø360 Reality Audio Live ¥¢¥×¥ê¡Ù¤Ç¤âÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿DAY2¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢±§ÃèÎ¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±§ÃèÁ¥¡È¶ä²ÏÍ·Í÷Á¥¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡¦¥â¥Î¥Î¥Õ¹æ¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£¤â¤â¥¯¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï±§ÃèÁ¥¤ÎCA¤È¤Ê¤ê¡¢±§Ãè¤ÇºÇ½é¤Î¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù³«ºÅ¤ò»î¤ß¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤â¥¯¥í¤È¥â¥Î¥Î¥Õ¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®·¿AI¤Î¡Ö¥¢¥¤¤Á¤ã¤ó¡×¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î»°ÀÐ¶×Çµ¤¬À¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«±é»þ´Ö¤¬¶áÉÕ¤¯¤È¡¢¥¢¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î»Ø´ø¤Ë¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ï¥ï¡¼¥×¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡ØMomoiro Christmas 2025 ODYSSEY¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÅ¾Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊýÁ´ÌÌ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡ÈODYSSEY¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¥¹¥â¡¼¥¯¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£Åß¶Ê¡Öº£¾¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î²¼¤Ç¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤»¤ê¾å¤¬¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢¥µ¥Ó¤Î4¿Í¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥¾¥ó¤ÇÂ¿¹¬´¶¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¡¢Îë¤Î²»¤À¤±¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¾ìÆâ¤Ë¤Ò¤È»þ¤ÎÀÅ¼ä¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Î¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤è ¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ÇÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¥é¥¹¥È¤Î¥µ¥Ó¤Ø¡£°ÂÄê¤Î¤â¤â¥¯¥êÄêÈÖ¶Ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢2¶ÊÌÜ¤Ï°Õ³°¤ÊÁª¶Ê¡ÖWee-Tee-Wee-Tee¡×¡£¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷Àþ¤¬¾ìÆâ¤ò¾È¤é¤¹Ãæ¡¢8¿Í¤Î½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥«¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤ä²Ä°¦¤é¤·¤¤¼ê¿¶¤ê¤È¥Ý¡¼¥º¤¬º¸±¦¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ë¥â¥Î¥Î¥Õ¤Î¼ê¤Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËËþ·î¤ÈÎ®¤ìÀ±¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡ÖMOON PRIDE¡×¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯7·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEvent Horizon¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCrystal¡Ù¤È¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹ FORSQUAD¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤âÁê±þ¤·¤¤³Ú¶Ê¤À¡£¥Ð¥¥Ð¥¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼±é½Ð¤â²Ã¤ï¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¥â¥Î¥Î¥Õ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇºÇ½é¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£
¡ã¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ä¤Ï2025Ç¯¤Ç15²óÌÜ¡¢¤Ä¤Þ¤ê15²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È±§Ãè¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ºÇ½é¤Î°áÁõ¤Ï±§ÃèÁ¥¤ÎCA¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖEvent Horizon¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡ÖCosmic Commotion¡×¤òÈäÏª¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤é¤â±§Ãè¤ä¶áÌ¤Íè¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPAS TASTA¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤â¥¯¥í¤Î¿·¶ÃÏÅª¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£Á°ÆüDAY1¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¶Ê¤Î¸åÈ¾¤Ç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬»ÍÊ¬³ä¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë4¿Í¤Î»Ñ¤¬Âç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤µ¤ËºÇ½é¤Î5¶Ê¤Ç¡È±§Ãè¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£Å·»È¤äÍÅÀº¤¬Éñ¤¤ÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÎÏ¶¯¤¤½÷¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡£Ñ³¤µ¤ÈÂº¤µ¤¬Æ±µï¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¤â¤â¥¯¥ê¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤ÇºÆ¤Ó±ÇÁü¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±§ÃèÁ¥¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¼êÉÊ¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¶²Îµ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÏAI¤Î¥¢¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½Ð¤¹¤ÈÀë¸À¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞµÞ¤¤¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÆâ¤Î¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬ÅÝ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËAI¤Î¥¢¥¤¤Á¤ã¤ó¤â¾²¤ËÅ¾ÅÝ¡¢¿å¤ËÅÉ¤ì¤Æ¸Î¾ã¤·¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²èÌÌ¤Ë¥¨¥é¡¼É½µ¤¬½Ð¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç±ÇÁü¥Ñ¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
¼¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÏÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËµðÂç¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó -ZZ ver.-¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃæÈ×¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¹â¾ë¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥È¡£¥É¥é¥à¥í¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤â¤â¥¯¥í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î4±©¤ÎµðÂç¤Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Í¥¿¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿·Á¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥³¥â¥³¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤Î¥³¡¼¥È¤Ë°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥í¥Ã¥³¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¡¢ºÇ¸åÎó¤Þ¤ÇÅþÃå¤·¤Æ¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬¸Î¾ã¤Ç¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê²ñ¾ì¤ËÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¤¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î³Ñ¤«¤é¶²Îµ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¾ìÆâ¤òïèÊâ¡£¥â¥Î¥Î¥Õ¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖÌ´¤ÎÉâÀ¤¤Ëºé¤¤¤Æ¤ß¤Ê¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶²Îµ¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø½ËÅµ¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖMYSTERION¡×¤òÈäÏª¡£²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡È½Ëº×¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËµðÂç²½¤·¤¿AIÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡Ö¥µ¥é¥Ð¡¢°¦¤·¤Èá¤·¤ß¤¿¤Á¤è¡×¤Ø¡£µðÂç²½¤·¤¿ÉÛÂÞ¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁà¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼±é½Ð¤Ê¤Éº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥µ¥é¥Ð¤Î±é½Ð¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ËÄêÈÖ¶Ê¤ä¿Íµ¤¶Ê¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢AI¤Ê¤ÉºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¥á±é½Ð¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê¤â¤â¥¯¥êÁü¤ò¼¡¡¹¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯MC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¤Î¥Á¥Ó¥Î¥Õ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡»¡»Âå¤Î¿Í¡Á¡©¡×¤È¤¤¤¦¹±Îã¤Î¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£º£²ó¤â²ñ¾ì¤Ë¤Ï10Âå°Ê²¼¤«¤é80Âå°Ê¾å¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Î¥Î¥Õ¤¬½¸·ë¡£¤â¤â¥¯¥í¤Î¿Íµ¤¤È¥Õ¥¡¥óÁØ¤ÎÉý¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¡¢É´ÅÄ¤¬¡ÖÇ¯ÎðÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡¢±§Ãè¤ÎÎ¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÆ¤Ó±ÇÁü¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£
¤â¤â¥¯¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿AI¤Î¥¢¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç´¥¤«¤¹¤È¸«»ö¤ËÉü³è¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£²ó¤Î4¿Í¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸Î¶¿¤ÎÀ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤ò»Ï¤á¤ë¡£4¿Í¤¬º¤ÏÇ¤¹¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ï²áµî¤â¸½ºß¤âÌ¤Íè¤â¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤¤¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î±ÑÍº¤Ç¤¢¤ê¡¢¿À¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿Â¸ºß¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥Î¥Î¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é»ä¤¬¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Êµ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò4¿Í¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤âµ·¼°¤Î»²²Ã¼Ô¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£Èà½÷Ã£¤ò°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¤¿¤Àµ§¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¸å¡¢Å·½÷¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿4¿Í¤¬MV¤Î¿ÀÅÂ¤ò¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡ÖHeroes¡×¤Ç¸åÈ¾Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Æ°¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶°î¤ì¤ë±é½Ð¤Ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¤È¥ì¡¼¥¶¡¼±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢ÉÛ¤ò»È¤Ã¤ÆÉñ¤¤ÍÙ¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë¡Ö·î¿§Chainon¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡Ö¤¤ß¤æ¤¡×¤È¡ÖÇò¤¤É÷¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î2¶Ê¤Ç¤Ï¥³¡¼¥ë¤äÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é4¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤ë¥â¥Î¥Î¥Õ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤ï¤ì¤¿¡ÖÇò¤¤É÷¡×¤Ç¤Ï¡¢¶Ì°æ»í¿¥¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤ß¡¢ÂçÎÌ¤Î¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÉñ¤¦Ãæ¡¢C¥á¥í¤«¤é1¿Í¤º¤Ä¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ç²Î¤¤·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤È¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬²ó¤ê¡¢É´ÅÄ¤ÎÍî¤Á¥µ¥Ó¤«¤é¥é¥¹¥È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÎ®¤ì¡¢º£Ç¯¤Î¤â¤â¥¯¥ê¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¥â¥Î¥Î¥Õ¤¬º£Ç¯¤â¤³¤Î¶Ê¤òÀ¸¤ÇÄ°¤±¤¿´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Í¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÒÀÊ¤Î³Æ½ê¤«¤é¥¢¥¦¥È¥íÅÓÃæ¤ÇÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ê±§ÃèÎ¹¹Ô¤ÎËö¤Ë¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È¥â¥â¥¯¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Î¥ô¥¡¡É¤È¤¤¤¦Ä¶¾ï¸½¾Ý¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¶õ´Ö¤Ç4¿Í¤¬²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡Öidola¡×¡£2024Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¤¥É¥é¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ê¤³¤Î¶Ê¤âÁ°Æü¤ÎDAY1¤Ç½éÈäÏª¡Ë¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Þ¥ó¥È¤òÅ»¤¤4¿Í¤¬²Î¤¦»Ñ¤¬¥â¥Î¥¯¥í±ÇÁü¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÁñ¸·¤Ê»Ï¤Þ¤êÊý¤Ë¥â¥Î¥Î¥Õ¤âÂ©¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¡£8Ê¬¤Û¤É¤ÎÂçºî¤È¤â¸À¤¨¤ë³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¸÷¤ë¶Ì¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È°Ç¤Îµ·¼°¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁÔÂç¤Ê±é½Ð¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶Ê¤ÎÃæÈ×¡¢¥í¥Ã¥¯Ä´¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿4¿Í¤¬Å»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥È¤òÃ¦¤®µî¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶ÛÄ¥´¶¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¥Î¥Õ¤ÎÀ¹Âç¤Ê¥³¡¼¥ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÈODYSSEY¡áÄ¹¤¤Î¹Ï©¤ÈËÁ¸±¡É¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Î4¿Í¤ò±ÑÍº¤«¤é¥¤¥É¥é¡Ê¶öÁü¡Ë¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÉ½¤·¤¿·Á¤À¡£
¡ÖÈà½÷Ã£¤Ï¤½¤Î¸÷¤Ç¿Í¡¹¤òµß¤¤Â³¤±¤ë¡£²¿ÅÙÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤â¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄù¤á³ç¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¤Ö¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¡Öoverture ¡Á¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z»²¾å¡ª¡ª¡Á¡×¤¬Î®¤ì½Ð¤¹¡£¡ÈÂç¤¤¯Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡É¤È¤¤¤¦¡Öidola¡×¤ÎºÇ¸å¤Î²Î»ì¤ò¼õ¤±¤¿¥â¥Î¥Î¥Õ¤Î¥³¡¼¥ë¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¡¢²ñ¾ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª²øÅð¾¯½÷ -ZZ ver.-¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÉ÷¤Ë²Î»ì¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖCONTRADICTION¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¾ì¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤ÎÀÖ¤äÎÐ¤Ê¤É¤ËÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¡¢¡ÖSECRET LOVE STORY¡×¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥À¥ó¥µ¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥ì¥Ê¥»¡¼¥ë¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤òÈäÏª¡£Ä¹¤¤Î¹Ï©¤ò·Ð¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Î¸¶ÅÀ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë²Î¤¤·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ç®¤¯Ç»¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êµ¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥â¥Î¥Î¥Õ¤òÀú¤ë¤È¡¢¡Ö²Ä»ë¸÷Àþ¡×¤«¤é¥é¥¹¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤Á¤é¤âDAY1¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¤À¡£¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¹â¾ë¤ÎÍî¤Á¥µ¥Ó¤¬¿·Á¯¤Ë¶Á¤¤¤¿¤Û¤«¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ä4¿Í¤ÎÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥æ¥Ë¥¾¥ó¤Î¿´ÃÏÎÉ¤µ¤¬ºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÈÎáÏÂÈÇ¡Ö¥³¥Î¥¦¥¿¡×¡É¤À¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÂç»ö¤Ë²Î¤¤·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö·î¤È¶ä»æÈô¹ÔÁ¥¡×¡£´ÖÁÕ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¹â¾ë¤¬¡Ö»äÃ£¤È¤ÎODYSSEY¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡© 15²óÌÜ¤Î¤â¤â¥¯¥ê¡¢¤½¤ó¤ÊÀáÌÜ¤ò³§¤µ¤ó¤È²á¤´¤»¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¡Ö´¨¤¤ÃæÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤¬²¿¤è¤ê¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¶Ì°æ¤â¡Öº£Æü¤Î¤³¤È¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢É´ÅÄ¤¬¡Ö2026Ç¯¤â»äÃ£¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Âç¹¥¤¤À¤è¡£¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á³ç¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢4¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¦¸¸ÁÛÅª¤Ê¥é¥¹¥È¤Î¥µ¥Ó¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÍ¥¤·¤¤²»¿§¤â²Ã¤ï¤ê¹¬¤»°î¤ì¤ë¶õµ¤´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¡Èº£Æü¤âÌÀÆü¤â ËÍ¤é¤ÎÎ¹¤Ï¡Ä¡É¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢±§ÃèÁ¥¤ÏÍÚ¤«±ó¤¯±§Ãè¶õ´Ö¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡È±§ÃèÎ¹¹Ô¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤Ï¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢µÒÀÊ¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¤È¡¢º¸±¦¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥¿Ë¹¤òÈï¤Ã¤¿¥Á¥Ó¥Î¥Õ¤Î»Ñ¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤â¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ¤Ó¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥â¥Î¥Î¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖL.O.V.E¡×¤È¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦Åß¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤é¤·¤¤Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ë»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¤È¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¤Î»þ´Ö¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¹â¾ë¤¬¾¡¼ê¤Ë¡Ö¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÄÌ¿®¡×¤Ê¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò³«»Ï¡£3¿Í¤È²ñ¾ì¤¬º¤ÏÇ¤¹¤ëÃæ¡¢2026Ç¯¤Î¤â¤â¥¯¥í¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ã¤â¤â¥¯¥í¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö±Ç²èº×¡ÖMomoclo Cinematize!!!!¡×¡ä¡¢¡ã¤â¤â¥¯¥í·ëÀ®18¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È Åìµþ¤â¤â¥¯¥í¥é¥ó¥É¡ä¡¢¡ã¤â¤â¥¯¥í½©¤ÎÅí¿Àº×¡ä¡¢¡ã¤â¤â¥¯¥í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ä¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç³¢Æü³«ºÅ¤Î¡ãÂè10²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ä¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¡£¹â¾ë¤ÏËþÂ¤²¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤ËÂ¿¤¯¤Î¥â¥Î¥Î¥Õ¤¬´¿´î¤¹¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢»Ä¤ê2¶Ê¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤Á¤´¤¤¤Á¤¨¡×¤òÈäÏª¡£4¿§¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤¿°µ´¬¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢½ªÈ×¤ÎÉ´ÅÄ¤ÎÍî¤Á¥µ¥Ó¤«¤é¥â¥Î¥Î¥Õ¤È¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡È¤¤ä¤¬¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¥³¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿ôÉÃ´Ö¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò·Ð¤Æ¥é¥¹¥È¤Î¥µ¥Ó¤Ø¡£Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Âç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î1¶Ê¤Ï¡Ö¥â¥Î¥¯¥í¥Ç¥Ã¥µ¥ó -ZZ ver.-¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¤ê¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¦4¿Í¤Î»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¸åÈ¾¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾Ò²ð¤ò¶´¤ß¡¢¥é¥¹¥È¤Î¥µ¥Ó¤Ø¡£¡È¤É¤Î¿§¤¬·ç¤±¤Æ¤â¤³¤ÎÌ´¤ÎÂ³¤ÉÁ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤á¤²¤º¤Ë¤¤¤¯¤Î¤µ¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ°¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê¿´¤ËÝî¤ß¤ï¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤»¡¼¤Î¡ª¡×¤Î¹ç¿Þ¤Ç¥â¥Î¥Î¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢15²óÌÜ¤Î¡ã¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ä¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¤â¤â¥¯¥ê¤Ï¡È±§ÃèÎ¹¹Ô¡É¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¸µ¤äÎò»Ë¤ò¤âÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤â¥¯¥í³Ú¶Ê¤Î¶¯¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÁ´À¤Âå¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÅª¤Ê¤â¤â¥¯¥í¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÎÏ¤Î¹â¤µ¤âºÆÇ§¼±¡£¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥â¥Î¥Î¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦²¦Æ»¤ÈÄêÈÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤â¥¯¥í¤é¤·¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø½Õ¤Î°ìÂç»ö¡Ù¡¢¡Ø²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®¡Ù¡¢¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦µ¨Àá¤Î»°Âç¥é¥¤¥Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Íè½µ¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¤Ï¹±Îã¤Î¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤â4¿ÍÁ´°÷¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿1Ç¯¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÍèÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤¬Â³¡¹¤È²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÌóÂ«¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£2026Ç¯¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤â¥¯¥í¤ÎÄ©Àï¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥Î¥Î¥Õ¤È¤Î¡ÈODYSSEY¡É¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Ê¸¡ýASTUSHI OINUMA
¼Ì¿¿¡ý©KINGRECORDS
¢£¡ãMomoiro Christmas 2025 ODYSSEY¡ä
¡ÚDAY1¡Û2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
15:30³«¾ì ¡¿ 17:00³«±é
¡ÚDAY2¡Û2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
14:00³«¾ì ¡¿ 15:30³«±é
²ñ¾ì¡§ºë¶Ì¸©¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.momoclo.net/momochri2025/
¢§¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
DAY1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
M1.º£¾¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î²¼¤Ç
M2.Wee-Tee-Wee-Tee
M3.MOON PRIDE
M4.ÌÔÎõ±§Ãè¸ò¶Á¶Ê¡¦Âè¼·³Ú¾Ï¡ÖÌµ¸Â¤Î°¦¡×
M5.Cosmic Commotion
M6.¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó -ZZ ver.-
M7.Ì´¤ÎÉâÀ¤¤Ëºé¤¤¤Æ¤ß¤Ê
M8.MYSTERION
M9.¥µ¥é¥Ð¡¢°¦¤·¤Èá¤·¤ß¤¿¤Á¤è
M10.Heroes
M11.·î¿§Chainon
M12.°ìÎ³¤Î¾Ð´é¤Ç¡Ä
M13.Çò¤¤É÷
M14.idola
overture ¡Á¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z»²¾å¡ª¡ª¡Á
M15.¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª²øÅð¾¯½÷ -ZZ ver.-
M16.CONTRADICTION
M17.ËÍÅù¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼
M18.¥ì¥Ê¥»¡¼¥ë¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç
M19.²Ä»ë¸÷Àþ
M20.·î¤È¶ä»æÈô¹ÔÁ¥
ENCORE
M21.L.O.V.E
M22.HOLIDAY
M23.¤¤¤Á¤´¤¤¤Á¤¨
M24.¥â¥Î¥¯¥í¥Ç¥Ã¥µ¥ó -ZZ ver.-
DAY2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
M1.º£¾¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î²¼¤Ç
M2.Wee-Tee-Wee-Tee
M3.MOON PRIDE
M4.Event Horizon
M5.Cosmic Commotion
M6.¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó -ZZ ver.-
M7.Ì´¤ÎÉâÀ¤¤Ëºé¤¤¤Æ¤ß¤Ê
M8.MYSTERION
M9.¥µ¥é¥Ð¡¢°¦¤·¤Èá¤·¤ß¤¿¤Á¤è
M10.Heroes
M11.·î¿§Chainon
M12.¤¤ß¤æ¤
M13.Çò¤¤É÷
M14.idola
overture ¡Á¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z»²¾å¡ª¡ª¡Á
M15.¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª²øÅð¾¯½÷ -ZZ ver.-
M16.CONTRADICTION
M17.SECRET LOVE STORY
M18.¥ì¥Ê¥»¡¼¥ë¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç
M19.²Ä»ë¸÷Àþ
M20.·î¤È¶ä»æÈô¹ÔÁ¥
ENCORE
M21.L.O.V.E
M22.µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦Åß
M23.¤¤¤Á¤´¤¤¤Á¤¨
M24.¥â¥Î¥¯¥í¥Ç¥Ã¥µ¥ó -ZZ ver.-
¢§DAY1&DAY2¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://mcz.lnk.to/ODYSSEY
¢§2026Ç¯¤ÎºÇ¿·¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.momoclo.net/archives/news/251221_01
¢£¡ã¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤â¤â¥¯¥í¤¯¤é¤Öxoxo¡Á¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó DE NIGHT ¤À¤¡¡ÁZ¡ª2026¡ä
³«ºÅÆü¡§¡ÚÎ¢¡Û2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÉ½¡Û2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¸ø¼°HP¡§https://event.1242.com/events/momoclo_valentine/
¢£¡ã¤â¤â¥¯¥í·ëÀ®18¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È Åìµþ¤â¤â¥¯¥í¥é¥ó¥É¡ä
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯5·î3Æü
²ñ¾ì¡§ÅìµþÂÎ°é´Û
¢£¡ã¤â¤â¥¯¥í½©¤ÎÅí¿Àº×¡ä
³«ºÅ¸õÊäÆüÄø
(1) 2026Ç¯9·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë-27Æü¡ÊÆü¡Ë
(2) 2026Ç¯10·î11Æü¡ÊÆü¡Ë-12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
(3) 2026Ç¯10·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë-18Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨³«ºÅÃÏ¡¦³«ºÅÆü¤¬·èÄê¼¡Âè¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ã¤â¤â¥¯¥í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ä
¢¦¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯12·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢13Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§SGC HALL ARIAKE
¢¨¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë°Ê³°¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£¡ãÂè10²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ä
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯12·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
