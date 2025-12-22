藤原竜也、大物芸能人2人が後押し「逃したらダメ」当時“交際10年目”妻との結婚秘話
【モデルプレス＝2025/12/22】俳優の藤原竜也が、12月21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。結婚を後押ししてくれた人物を明かした。
【写真】藤原竜也の結婚を後押しした大物俳優
藤原は、15歳の頃に演出家の蜷川幸雄さんに才能を見出されてデビュー。若い頃は酒豪でヤンチャとして知られ、昭和のスターのようなイメージが定着していたが、これについて藤原は「若い頃は演劇そのものがそういうイメージだったじゃないですか。激しく稽古して議論して、討論して、その後に繋がっていくのがスタイルだった」と振り返り「今はちっともいいと思わない」とバッサリ。「結婚して子どもが生まれたっていうのが1番大きいなと思います」と自らの転機をきっかけに考えが変わったと語った。
結婚のきっかけを尋ねられると、藤原は、歌舞伎俳優・中村勘九郎と俳優・小栗旬と結婚した時期が近かったと話し、2人から「次もう彼女逃したらダメだから、結婚しなさい」と背中を押されたと告白。「付き合って10年目くらいの年だったので、リスタートみたいな。よし、ここからもう1回やってみようかっていう」と振り返った。
藤原は、2013年に一般女性と結婚。2016年6月に公式サイトを通じて第1子誕生を報告した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆藤原竜也、結婚を後押ししてくれた大物芸能人
◆藤原竜也、2013年に結婚
