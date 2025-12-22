木村文乃（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/22】女優の木村文乃が12月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。自分用に用意した手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】1児の母・38歳女優「親近感」手作り唐揚げ詰まった自分用弁当

◆木村文乃、手作り弁当を公開


木村は「寝落ちして変な時間に目が覚めてしまい期限もギリになった鶏肉を朝から揚げたりしてきた」とつづり、おにぎりや唐揚げ、きゅうりが並ぶ可愛らしいサイズの手作り弁当を公開。「私分はお弁当に詰めて今週もお仕事頑張るぞーー！！」と続けて、残りの唐揚げは家族が朝食に食べたことを明かしている。

◆木村文乃の投稿に反響


この投稿には「料理上手」「手作りがすごい」「寝落ちに親近感」「忙しい中でも丁寧で尊敬する」「おいしそう」「朝から揚げ物すごい」などの反響が寄せられている。

木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）

