BLUE ENCOUNTが、ボートレース2026TVCMのタイアップソングに新曲「幻日」が起用されたことを発表した。

2026年CMシリーズは『ゼロからプロへ マチダ教官物語』で、教官役に町田啓太、ファーストサマーウイカ、生瀬勝久、訓練生役に細田佳央太、安斉星来、吉田晴登を起用し、教官とボートレーサーを目指す若者たちの交流と成長を描いているという。第1話「マチダ教官の決意」篇は、2026年1月1日より公開となる。

タイアップソング「幻日」（読み：げんじつ）というタイトルは、太陽の光が薄い雲に反射して太陽の隣にもう一つの太陽のような光や形を作り出す現象のようにともに夢を追う僕らは気がつけば同じ光になっている「あなたはひとりじゃない」というこの楽曲の歌詞のテーマを総括した意味になっているという。

◾️田邊（Vo, G）コメント

2016年の1月に『はじまり』という楽曲をリリースしました。我々にとって大切な楽曲の一つなのですが、10年の時を経た今やっとその続きを書けた気がします。

十年一昔。

とてつもなく濃い歴史を重ねた僕らの今の思い。そして「あなた」への思い。

優しく強い気持ちで言葉と音を綴ることができました。

これを聴くあなたの人生（これから）のお供になれますように。

新曲「幻日」のリリースに関しては、BLUE ENCOUNTからのアナウンスを待ってほしい。