GRe4N BOYZが、新曲「OTAKEBI feat. &TEAM」を本日21時にリリースすることを発表した。

本楽曲は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグが運営する現在開催中の「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の公式テーマソングとして起用されており、B.LEAGUE 10th公式アンバサダーを務める&TEAMが、フィーチャリングで楽曲に歌唱参加している。

さらに、リリースと同時にMVが公開されるとのこと。MVでは、&TEAMメンバーがバスケットボールプレイヤーとして出演しているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

&TEAM

◆ ◆ ◆

◾️GRe4N BOYZ テーマソング就任発表コメント＞

こんにちは！GRe4N BOYZです！ この度りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASONの公式テーマソングを作らせていただきました。

B.LEAGUE10周年という節目と来年から始まるB.革新への架け橋となる大切なシーズンにバスケットボールの楽曲を作れることがとても嬉しいです。選手やコーチがあげるOTAKEBIや観客が作り上げる会場のOTAKEBIと重なる楽曲になれば幸いです!!!!

◆ ◆ ◆

そして、GReeeeNからGRe4N BOYZに改名して2枚目となるCDアルバムリリースが、2026年2月25日に決定した。今回のタイトルは『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』。本作には、TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌で話題となった「天使と悪魔」、現在放送中の”KEIRIN”TVCMの「スピード」など、数々の楽曲に加えて、本日リリースの「OTAKEBI GRe4N BOYZ ver.」も収録される。

初回限定盤には、2025年の全国ツアー＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2025『“The XY” 〜明日、今日よりも〜』＞から、ツアー本編とアンコールパートの楽曲を収録したCD2枚組。

そして、UNIVERSAL MUSIC限定セット ONE PIECEフィギュア 天使ver.および悪魔 ver.として、ONE PIECE ルフィのオリジナルフィギュア付きセット商品も発売される。

さらに、CDに封入する応募抽選用シリアルコードで、GRe4N BOYZメンバー本人が参加するイベントに応募が可能。それに加えて、2026年1月にはGRe4N BOYZの2026年の全国イベントに連動した抽選応募用シリアル付き商品の予約販売と、上記とは異なるメンバー本人が参加するイベントの抽選応募用シリアル付き商品の予約販売も発表されるとのことだ。

◾️アルバム『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』 2026年2月25日（水）

予約：https://GRe4NBOYZ.lnk.to/2026Album ▼商品形態

初回限定盤 6,600円（税込）UPCH-7805/6

・2CDs：

DISC1 新曲含めた十数曲収録

DISC2 「GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2025『”The XY” 〜明日、今日よりも〜』」ツアー音源収録（本編およびアンコールパート）

・2025年GRe4N BOYZツアー セットリストカード

・スマホサイズステッカー

・イベント応募抽選シリアルコード封入（詳細後日発表） 通常盤 3,740円（税込）UPCH-2292

・CD：新曲含めた十数曲収録

・オリジナルトレーディングカード（ランダム4種中1種封入）

・イベント応募抽選シリアルコード封入（詳細後日発表） UNIVERSAL MUSIC限定セット ONE PIECEフィギュア 天使 ver. 22,000円（税込）

通常盤に以下フィギュアを同梱したセット商品です。

(【通常盤】3,740円（税込）＋【UNIVERSAL MUSIC限定セット ONE PIECEフィギュア 天使 ver.】18,260円（税込）)

・ワンピース KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 GRe4N BOYZ天使 ver.（フィギュア）（サイズ：約160mm約210mm約190mm（台座含め）） UNIVERSAL MUSIC限定セットONE PIECEフィギュア 悪魔 ver. 22,000円（税込）

通常盤に以下フィギュアを同梱したセット商品です。

【通常盤】3,740円（税込）＋【UNIVERSAL MUSIC限定セットONE PIECEフィギュア 悪魔 ver.】18,260円（税込）)

・ワンピース KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 GRe4N BOYZ悪魔 ver.（フィギュア）（サイズ：約160mm約210mm約190mm（台座含め）） ▼収録内容（初回限定盤、通常盤共通）

スピード(世界スポーツ“競輪”のブランドTVCM)

天使と悪魔(TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌)

アカキ群青(バレーボールネーションズリーグ2025 大会公式テーマソング)

OTAKEBI GRe4N BOYZ ver.

星の詩(全国高校軽音楽部大会『we are SNEAKER AGES (スニーカーエイジ)』エンディングテーマ)

アイノカタチ

weeeek

※ほか新曲収録、曲順未定