レスリング全日本選手権、男子フリー97キロ級で3連覇

レスリングの男子重量級に、五輪の金メダルを狙える超新星が現れた。21日まで東京・駒沢体育館で行われた全日本選手権の男子フリースタイル97キロ級で、吉田アラシ（21＝日大）が圧倒的な強さを見せて3連覇を達成。今年の世界選手権で3位に入った実力を存分に見せつけた。「日本の弱点」と言われ続けてきた重量級に、世界と戦える逸材がいた。

圧勝だった。決勝で対戦したのは18歳のリボウィッツ和青（東京・自由ヶ丘学園高）。序盤から圧力をかけて場外ポイントを重ね、最後はアンクルホールドでテクニカルスペリオリティ勝ちした。普段からスパーリングをする関係だというが、本番では力の差が歴然。わずか1分13秒で11-0とし「相手は高校生なので」と余裕で話した。

世界選手権で3位に入り、一気に注目された。97キロのメダリストは五輪、世界選手権を通じて日本レスリング史上最重量。世界のメダリストを破って表彰台に立つ快挙だった。五輪メダル候補として臨んだ全日本選手権。プレッシャーもあったのか「ホッとしました」と優勝を振り返った。

パリ五輪で史上最多8個の金メダルを獲得するなど、日本は過去の五輪で計45個の金メダルを手にしている。銀、銅を合わせると計87個。レスリングが「日本のお家芸」と言われる理由だが、そのほとんどは軽中量級のもの。1984、88年に太田章がフリー90キロ級で連続銀メダルを獲得しているのが重量級唯一のメダルで、長い間「重量級は勝てない」と言われてきた。

指導者も五輪金を期待のスケール「アラシが取らないで誰が取る」

そんな「常識」を覆すのが吉田だ。指導する日大の齊藤将士監督は「驚くのは、その吸収力。何かを教えれば、すぐに高いレベルでこなしてしまう。金メダル？ もちろん。アラシが取らないで誰が取るんですか」と、ロス五輪での金メダル獲得を期待する。

吉田自身の視線も世界一に向いている。この大会の優勝で大きく近づいた来年の世界選手権に向けて「今年が3位だったので、来年はそれ以上を狙いたい」ときっぱり。世界に名前が知られたことで周囲のマークは厳しくなるだろうが「まだ足りないところがたくさんあるので、それを修正していきたい」とさらなる進化を誓った。

大会最終日の21日には、イラン人の父ジャボ・エスファンジャーニさんが日本協会の「ペアレント賞」（五輪、世界選手権のメダリストの親で、レスリング経験者を表彰する賞）を受賞。アラシにレスリングの手ほどきをしたジャボさんは「うれしいですね。これからも頑張って欲しい」とアラシへの期待を込めて話した。

海外勢に負けないフィジカルを持ち、海外勢を圧倒するスピードとテクニックで金メダルを目指すアラシ。「一番の目標はロス五輪の金メダルです」。その目標が実現した時、日本レスリング界の「重量級は世界で勝てない」という「常識」が過去のものになる。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。