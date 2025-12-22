¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥¿¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È〝¿¿¼Â〟¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¾®£±¤ÎÂ©»Ò¡Ä¡ÖÌ´¡×¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤Ï¡©
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡×¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¿·Þ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¹â³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï〝¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー〟¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿Äã³ØÇ¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ç¯Ä¹¼Ô¤«¤é¡Ö¿¿¼Â¡×¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢¤ß¤¸¤«¤Ë¤¤¤ëÂç¿Í¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÂç¿Í¸¦µæ¡×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶ÁÔ°ìÏº»á¤¬¤½¤ÎÂÐºö¤òÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¿ÆÀÌ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¡¢¾®³Ø£±Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥¿¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤¼¡×¤È〝¿¿¼Â〟¤òË½Ïª¤·¤¿¡£Â©»Ò¤ÏÈ¾µã¤¤Ç¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÎÙÄ®¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ³ØÀ¸¤Î±ù¤Ã»Ò¤Ï¡¢¾®³Ø£±Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦²È¤ËÍè¤Æ¡¢Â©»Ò¤ÎÍ·¤ÓÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤¤¤È¤¢¤ëÆü¤â¡¢Â©»Ò¤È¥²ー¥à¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â©»Ò¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬¡»¡»¤Î¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡Ö¥µ¥ó¥¿¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤¼¡×¤È〝¿¿¼Â〟¤òË½Ïª¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿Â©»Ò¤ÏÈ¾µã¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¼è¤êÁ¶¤¦¤«¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î±ù¤Ã»Ò¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇËÅ·¹Ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ªÇ¯º¢¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÌÂÏÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Öº¤¤ë¤Ê¤¢¡¢¡û¡û·¯¡£¤½¤ì¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤ÌóÂ«¤À¤í¡×¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ö¥µ¥ó¥¿¤ÏËÜÅö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡£¤¤¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤â´í¸±¤«¤â¡£¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤«¡×¤ò¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ÇÀâÌÀ¤·»Ï¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ð¤ê¤Ë¡Ö¥¢¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¡»¡»·¯¤ÏÃ¯¤«¤Ë¤½¤¦¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¿¤¤¤Ê¤¤Àâ¡×¤ò¥¬¥»¥Í¥¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£Ãæ³ØÀ¸¤À¤È¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë½ÅÂç¤ÊÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸À¤¨¤ì¤Ð¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂ©»Ò¤Ï°Â¿´¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡±ù¤Ã»Ò¤¬¡¢¤Ê¤ª¤âÉÔËþ¤²¤Ë¡Ö¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¤é¡¢»ß¤á¤ò»É¤·¤ÆÌÛ¤é¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¡»¡»·¯¤Ï¡¢ÃÏµå¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ë¡©¡×¡Ö¿Í¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¡¢Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ö»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤ËÉ¬¤º¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢²¿¤«¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÄêµÁ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤ç¤»¤ó¾®¼êÀè¤Î¤´¤Þ¤«¤·¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¡£¤´¤Þ¤«¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±ù¤Ã»Ò¤òÌÛ¤é¤»¤Æ¤³¤Î¾ì¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â©»Ò¤Ï¤â¤¦²¿Ç¯¤«¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¤ÎÂ¸ºß¤ò¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¤Þ¤¢¡¢¿Æ¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç〝¿¿¼Â〟¤òÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬²æ¤¬»Ò¤Î±¿Ì¿¤Ç¤¢¤êÀ®Ä¹²áÄø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦ÀÐ¸¶ ÁÔ°ìÏº¡Ë
