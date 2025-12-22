Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤Î²ÄÇ½À¡Ä´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¡ÖºÇ½é¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¡×¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼çÎÏ¤Î¾õÂÖ
¥â¥Ê¥³ÆîÌîÂó¼Â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê´ÆÆÄ¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤ÇÉé½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤Ë¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFoot Mercato¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥â¥Ê¥³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖÆîÌîÂó¼Â¤ËÂç¤¤Ê·üÇ°¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï12·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÕ¥ª¥»¡¼¥ëÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÉé½ý¡£Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡Ö¥ì¥¥Ã¥×¡×¤Ï¡Öº¸É¨¤Ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ê¥³¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆîÌî¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÁª¼ê¤Îº¸É¨¤Î¾õÂÖ¤ÏºÇ°¤Î»öÂÖ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Á°½½»úð×ÂÓ¤ÎÃÇÎö¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¡¢Âç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÆîÌî¡£Å¨ÃÏ¤«¤éÌá¤ê¼¡Âè¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå»þÂå¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ÇÉé½ý¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëº¸É¨¤À¤±¤Ë¾õÂÖ¤ÏÃí»ë¤µ¤ì¤ë¡£¥â¥Ê¥³¤Ç¤â¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¹¶·â¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤â¡¢ÂåÉ½¤â¡¢Âç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë