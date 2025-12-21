「ちびまる子ちゃん 高崎だるま」発売！高さ9cm、手作りならではの温かみある風合いに



ヒキダシは、「三代目だるま屋ましも」が手掛ける「高崎だるま」にて、さくらももこ原作の人気アニメ『ちびまる子ちゃん』のだるまアイテムの展開をスタート！

12月19日(金)、オンラインストア「ヒキダシストア」にて、まる子とたまちゃんの紅白だるま「ちびまる子ちゃん 高崎だるま」の販売を開始した。

200年以上の歴史を誇る高崎だるま

群馬県高崎市豊岡・八幡地域を中心に、職人の手しごとにより作られる「高崎だるま」。

江戸時代後期、寛政年間に始まり、200年以上の歴史を誇る高崎だるまは、今も日本における張り子だるまの生産量の大多数を占めると言われているという。

まる子とたまちゃんが「だるま」になって登場



今回、群馬県高崎市に工房を構える「三代目だるま屋ましも」のだるま職人が、ひとつひとつ心を込めて丁寧に作り上げる「ちびまる子ちゃん 高崎だるま」が登場した。

1990年のアニメ放送スタートより、今年アニメ化35周年を迎えた人気作品『ちびまる子ちゃん』。まる子とたまちゃんが、高さ約9cmの手のひらサイズの「だるま」になった。





「幸」「福」の文字とやさしい笑顔で、たくさんの「福」を呼んでくれそうな赤の「まる子／福」だるまと、





白の「たまちゃん／幸」だるま。





成型から着色、筆入れまで、職人の手しごとにより作り出される「ちびまる子ちゃん 高崎だるま」は、ひとつひとつが個性を持った、手作りならではの温かみある風合いに仕上げられている。





インテリア雑貨として、大切な人へのプレゼントとしてもおすすめの伝統工芸品だ。



「ちびまる子ちゃん 高崎だるま」の価格は各3,630円(税込)だ。詳しい情報は、下記のヒキダシストアから確認を。

ヒキダシについて

発売元のヒキダシは、東京都江東区に本社を構える企業だ。

ヒキダシでは、ものづくりに携わる人々とともに、日本の職人／クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めていくとしている。ヒキダシの詳しい情報は、下記の公式HPをチェックしてみて。

この機会に、「ちびまる子ちゃん 高崎だるま」の購入を検討してみては。同時に、ヒキダシの今後の取り組みにも注目していこう。

ヒキダシストア：https://store.hkds.jp

ヒキダシストア Instagram：https://www.instagram.com/hkdsstore

ヒキダシ 公式HP：https://hkds.jp

©さくらプロダクション／日本アニメーション

(ソルトピーチ)