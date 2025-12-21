【東京都渋谷区】「絵画展 口と足で表現する世界の芸術家たち」開催。画家による実演も

[caption id="attachment_1497294" align="aligncenter" width="600"] 左から梅宮俊明氏、古小路浩典氏[/caption]

三菱電機ビルソリューションズは、「絵画展 口と足で表現する世界の芸術家たち」を、2026年1月16日(金)〜18日(日)の期間、渋谷キャストで開催する。展示数は36点で入場料は無料だ。

同絵画展は、両手の自由を失った世界各国の画家(口と足で描く芸術家協会所属)が、口や足で筆を取り丹精込めて描いた作品を展示するもので、三菱電機ビルソリューションズの従業員参加型の社会貢献活動として1992年から継続開催している。

会場では、口と足で描く芸術家協会に所属する画家の梅宮俊明(うめみやとしあき)氏、古小路浩典(こしょうじ ひろのり)氏による実演も予定されている。

延べ298回開催されている絵画展

「絵画展 口と足で表現する世界の芸術家たち」は、1992年の初回開催時から、社員やその家族等のボランティアで運営を行いながら継続開催しており、これまで延べ298回開催、来場者総数は約830,000人に上る(2025年12月時点)。鑑賞した人に、手で絵筆を持たずに描く画家の存在を伝え、絵画から得られる感動を共有することで、共生社会実現の一助とすることを目的にしている。

出展作品の作者の出身国や絵画の種類などについて



今回の出展作品(予定)の出身国は、スイス、ドイツ、スペイン、イタリア、ギリシャ、スロベニア、アルゼンチン、中国、韓国、日本の10カ国。



絵画の種類は油彩が24点、水彩が6点、アクリルが1点、日本画が2点、水彩・墨彩が1点、ウッドバーニグが1点、水彩ペンが1点。



口で描く画家は28人で作品点数は29点、足で描く画家は5人で7点。



また、男性は日本15人、海外5人で合計20人、女性は日本9人、海外4人で合計13人となっている。



主な展示作品は、梅宮俊明氏の『Victory』(50.5×58)や、



古小路浩典氏の『ウィーンの街並み』(P12)。

[caption id="attachment_1497358" align="aligncenter" width="600"] 絵画展会場内の様子(2024年度開催)[/caption]

繊細なタッチで描かれた作品を展示する。中には1メートルを超えるサイズの作品もある。

[caption id="attachment_1497363" align="aligncenter" width="600"] 絵画展会場内の様子(2024年度開催)[/caption]

また、床から絵画中心までの高さを少し低めの1.35mに統一し、車椅子の人や子ども見やすいように工夫している。

梅宮俊明氏と古小路浩典氏が実演

実演に登場する口と足で描く芸術家協会所属の梅宮俊明氏は、1966年8月生まれで口で描く。

19歳の時の自動車事故で脊椎を損傷し、肩から下の感覚がない。自立への道を模索し、油絵の先生や一緒に描く仲間たちとの出会いを経て、口での描画を始めた。2006年に初めて障がい画家の作品展に出展。続く年には優秀賞を受けた。2011年、夢であった個展を開催した。

古小路浩典氏は、1963年5月生まれで口で描く。

中学3年生の時に器械体操のクラブ活動中に頭から落下し頚椎を損傷、全身マヒとなる。入院中に医師から口と足で描く画家たちのことを聞かされ、自身で口に絵筆をとる。退院後、職業画家について指導を受け本格的な活動を始めた。29歳の時に初めての個展を開催した。

三菱電機ビルソリューションズについて

三菱電機ビルソリューションズは、ビルシステム事業における開発・製造から保守・リニューアルまで一貫した事業運営を行う、2022年4月に設立した三菱電機の連結子会社。昇降機(エレベーター・エスカレーター)、空調・冷熱機器、ビルシステムなど多彩なビル関連製品・サービス群とビル運用管理の豊富な経験、さらに先進のデジタル技術を掛け合わせた統合ソリューションをワンストップで提供するビルソリューションプロバイダとして、社会インフラを支えている。

この機会に、「絵画展 口と足で表現する世界の芸術家たち」に足を運び、様々な作品をじっくり鑑賞してみては。また、今後、国内で開催する「絵画展 口と足で表現する世界の芸術家たち」のスケジュールや開催場所は順次、三菱電機ビルソリューションズのHPで発表されるので、チェックしてみて。

■絵画展 口と足で表現する世界の芸術家たち

日時：2026年1月16日(金)〜18日(日)各日10:00〜18:00(最終日17:00迄)

場所：渋谷キャスト(スペース)

住所：東京都渋谷区渋谷1-23-21

詳細：https://www.mebs.co.jp/sustainability/gallery

■「口と足で描く芸術家協会」所属の画家による実演

日時：1月17日(土)11:00〜15:00梅宮俊明氏、18日(日)11:00〜16:00古小路浩典氏

※画家の体調等により変更の可能性がある

口と足で描く芸術家協会 公式HP：https://www.mfpa.co.jp

