【愛知県名古屋市】大型XRエンタテインメント施設「IMMERSIVE JOURNEY」が名古屋に上陸！異世界の旅を楽しもう。



CinemaLeapは名鉄インプレスと連携し、2026年1月23日(金)に開業する東海エリア初(※)の大型XRエンタテインメント施設「IMMERSIVE JOURNEY(イマーシブジャーニー)名古屋」のチケット販売を12月17日(水)より開始した。

「IMMERSIVE JOURNEY 名古屋」の詳細



「IMMERSIVE JOURNEY」は、大型XRエンタテインメント施設。広い空間を自分の足で自由に歩き回りながら、異世界を旅するかのような没入体験を味わえる。



来場者はヘッドマウントディスプレイを装着し、壁や床に描かれているマーカーによって体験者同士が互いを認識できるようになっているのが特徴だ。同時に体験できる人数は75名。時代や場所の制約を超え、これまでにないスケール感のXRコンテンツが魅力だ。

「IMMERSIVE JOURNEY 名古屋」は、2024年開業の神奈川県横浜市に次ぐ国内2か所目。東海エリアは初上陸(※)となる「IMMERSIVE JOURNEY」では、世界18都市で200万人以上が体験した作品を楽しめる。

チケット料金は、1人につき平日4,000円(税込)、土曜日・休日は5,000円(税込)。4人以上はグループチケットで、1人につき平日3,800円(税込)・土曜日・休日4,500円(税込)だ。5人以上の場合は2つのグループに分かれての体験となる。なお、対象年齢は8歳以上のため注意してほしい。購入は「IMMERSIVE JOURNEY」公式ホームページ右上の「チケット購入」欄からチェックしてほしい。

古代エジプトが舞台！「Horizon of Khufu」

オープニングコンテンツとなる「Horizon of Khufu」は、4500年前の古代エジプトを舞台にしたクフ王とピラミッドにまつわる作品。これまで一般公開されてこなかった場所を巡る没入型体験だ。

時空の制約から解放された冒険者たちは、ピラミッドの頂上からギザ・カイロを望み、「太陽の船」でナイル川を航行する。ピラミッド内を探検し4500年前の古代エジプト人の神聖な儀式にたどり着き、エジプト文化の奥深さを味わう、感動的な体験が待っている。

作品内では声優・ファイルーズあいさんがエジプト学者でストーリーのガイド役を務めるモナとして、沢城みゆきさんはピラミッド内に現れる猫の女神・バステト役として登場。豪華声優陣とともに、古代エジプトへの壮大な冒険を楽しめる。

CinemaLeapの詳細

CinemaLeapは2019年に設立された、ストーリーを軸とした新しいXR体験を作るクリエイティブカンパニー。ヴェネチア国際映画祭をはじめとした世界的映画祭にノミネートされたXR映画のプロデュース実績を持つほか、高い技術力とストーリーテリング能力を組み合わせ、革新的な体験を世界に発信している。

名鉄インプレスの詳細

名鉄グループの文化レジャー事業の中核を担い、「日本モンキーパーク」「南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国」「野外民族博物館リトルワールド」などのテーマパーク・レジャー施設、および文化事業を展開。地域に根ざした文化・レジャー施設として、長年にわたり豊かな生活と地域社会の発展に貢献している。

没入型の体験で、異世界への旅を楽しんでみては。

※2025年12月16日 株式会社CinemaLeap調べ

■「IMMERSIVE JOURNEY 名古屋」

所在地：愛知県名古屋市中区栄3丁目4-5 スカイル10階(サカエチカ7番出口すぐ)

営業時間：10：00〜20：00(最終入場19：00)

公式HP：https://immersivejourney.jp/nagoya.html

