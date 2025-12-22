¥ª¥é¥Õ¤È¥¹¥ô¥§¥ó¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊª¸ì¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¡Ù
¥¢¥ë¥¯¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ fantaSpeak¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡Ë¡×
Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ä¥Ô¥¯¥µ¡¼ºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÍÍ¡¹¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤Î½¬´·²½¤äË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ñ¸ì¡¦±Ñ²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×¤Ë¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤Î¿·¶µºà¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³Ø½¬±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¡Ù
¶µºà¤ÎÆÃÄ¹¡§±Ñ¸¡½à2µéÄøÅÙ¤Î¸ì×Ã¥ì¥Ù¥ë1Ê¸¤¬Ã»¤¯Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤±ÑÊ¸±Ñ¸ì½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤Á´21ÏÃ¥ª¥é¥Õ¤¬¥¢¥Ê¤È¥¨¥ë¥µ¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤ß¿Ê¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é
2025Ç¯8·î¤ËÎß·×30Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ä¥Ô¥¯¥µ¡¼¤ÎºîÉÊ¤Ç³Ú¤·¤¯±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ëÂç¿Í¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×¤Î¿·¶µºà¤È¤·¤Æ¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼³Ø½¬¡×¤Ë¿·ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¶µºà¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ª¥é¥Õ¡×¤È¡Ö¥¹¥ô¥§¥ó¡×¤¬¡Ö¥¢¥Ê¡×¤È¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊª¸ì¡£
Ã»¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±ÑÊ¸¤Ç¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤È¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤Î´ðÁÃ¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï·×6ºîÉÊ
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï·×6ºîÉÊ¡Ú½éµé¸þ¤±¡Û±Ñ¸¡4µé/3µé¥ì¥Ù¥ë
¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡Ê¥¨¥ë¥µ / ¥¢¥Ê¡Ë¡Ú½éÃæµé¸þ¤±¡Û±Ñ¸¡½à2µé/2µé¥ì¥Ù¥ë
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¡ÊNEW¡Ë
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦ ¥¨¥ë¥µ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ù¡ÚÃæµé¸þ¤±¡Û±Ñ¸¡2µé¥ì¥Ù¥ë
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡ÚÃæ¾åµé¸þ¤±¡Û±Ñ¸¡½à2µé¥ì¥Ù¥ë
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦II¡Ù
¿·¶µºà¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê6ºîÉÊ¤Ë³È½¼¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£
±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ø½¬·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¥¢¥Ã¥×BOOK¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë³Ø½¬±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ø½¬¥¬¥¤¥É¤ò±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§±þÊç¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§±Ñ¸ìÎÏ¥¢¥Ã¥×BOOK
ÆâÍÆ¡§¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¥¢¥Ã¥×BOOK¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ø½¬¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£
¼ýÏ¿ÆâÍÆÎã¡§
¡¦¡Ö1½µ´Ö¡×¤Ç¿Ê¤á¤ë¤ª¤¹¤¹¤á³Ø½¬¥×¥é¥ó
¡¦1Æü1Ê¬¡¿5Ê¬¡¿15Ê¬¤Î¡Ö»þ´ÖÊÌ¡×±Ñ¸ì³Ø½¬¥á¥Ë¥å¡¼
¡¦¥Ç¥£¥¯¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥ã¥É¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¸ú²ÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°³Ø½¬Ë¡
¡¦50ºîÉÊ°Ê¾å¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦ºîÉÊ¤òÁª¤Ù¤ëÁá¸«É½
±þÊç¾ò·ï¡§¡ÖÊª¸ì¤òÊ¹¤¯¡×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò5²ó¼Â»Ü¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º±Ñ¸ìÈÇ³¨ËÜ
¾ÞÉÊ¡¦ÅöÁª¿Í¿ô¡§
¡¦¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù±Ñ¸ìÈÇ³¨ËÜ¡Ê5Ì¾¡Ë
¡¦¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¶¡Ù±Ñ¸ìÈÇ³¨ËÜ¡Ê3Ì¾¡Ë
¡¦¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¡Ù±Ñ¸ìÈÇ³¨ËÜ¡Ê2Ì¾¡Ë
±þÊç¾ò·ï¡§¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¡×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò2²ó¼Â»Ü
±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¥¢¥Ã¥×BOOK¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë³Ø½¬±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¥¢¥Ã¥×BOOK¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Î¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê½é¿´¼Ô¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º±Ñ¸ìÈÇ³¨ËÜ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥é¥Õ¡×¤È¡Ö¥¹¥ô¥§¥ó¡×¤¬¡Ö¥¢¥Ê¡×¤È¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊª¸ì¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¤Ë¿·¤·¤¯ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·¶µºà¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥ª¥é¥Õ¤È¥¹¥ô¥§¥ó¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊª¸ì¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¡Ù appeared first on Dtimes.