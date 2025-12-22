セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ うふふVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ うふふVer.

登場時期：2025年12月12日より順次

サイズ：全長約32×26×46cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズに、「うふふ」と笑っているような「プー」のぬいぐるみが登場。

大ボリュームのスーパーラージサイズで、存在感も抜群です！

ほっぺをおさえたポーズがとてもかわいらしく、「プー」ファンにはたまらないプライズ。

抱きしめ甲斐あるサイズ感で、抱っこしても癒やされます。

お部屋に飾れば、いつでも「プー」が寄り添ってくれるよう☆

こちらもハッピーな気分になれそうな、かわいいディズニーグッズです！

ほっぺをおさえて笑っているような「プー」をデザインした、大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ うふふVer.は、2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

