うふふと笑う表情がかわいい大きなぬいぐるみ！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』グッズ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ うふふVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ うふふVer.
登場時期：2025年12月12日より順次
サイズ：全長約32×26×46cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズに、「うふふ」と笑っているような「プー」のぬいぐるみが登場。
大ボリュームのスーパーラージサイズで、存在感も抜群です！
ほっぺをおさえたポーズがとてもかわいらしく、「プー」ファンにはたまらないプライズ。
抱きしめ甲斐あるサイズ感で、抱っこしても癒やされます。
お部屋に飾れば、いつでも「プー」が寄り添ってくれるよう☆
こちらもハッピーな気分になれそうな、かわいいディズニーグッズです！
ほっぺをおさえて笑っているような「プー」をデザインした、大きなぬいぐるみ。
セガプライズの『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ うふふVer.は、2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
