【長野県信濃町】不登校支援×動画学習の宿泊イベント「バズ・クリエイターズラボ」2月に実施



ティーンエイジャービジネス協会はラボランドと協力し、「学校へ行っていない、もしくは休んでも構わない」という子どもを対象とした、動画制作体験イベント「バズ・クリエイターズラボ」を開催する。日程は2026年2月11日(水・祝)〜15日(日)の5日間で、イベント期間には平日も含まれる。

同プログラムはプロから本格的に動画の制作方法を学び、作成した動画は実際に投稿まで行う。子どもたちの奮起を促す目的で、動画の再生数に応じてスポンサー企業から報酬が出る仕組みもある。

平日開催の新しい学びの場



動画制作体験イベント「バズ・クリエイターズラボ」は、不登校でも参加できる平日開催の新しい学びの場。「学校へ行っていない、もしくは休んでも構わない」という家庭を前提とした宿泊プログラムだ。

親のいない環境で共同生活を長期間経験し、協調性やコミュニケーション能力、個々の自立力を育むことを目的にしている。



個性と自由を尊重し、イベント期間中、プログラムスケジュールは用意されているものの、その通りに行動するかは子どもの判断に委ねられる。食事や寝床の準備なども全て自力で行う。親のいない環境で自分で考えながら生活をすることで、自立した心を育むきっかけを作るとしている。

プロから学ぶ「動画制作 × ビジネス思考」



プロから学ぶ「動画制作 × ビジネス思考」とし、プロの動画クリエイター・ディレクター講師陣が、企画立案、構成・台本作成、撮影テクニック、編集・サムネイル制作といった動画制作の本格スキルを指導する。

参加者は単なる体験にとどまらず「伝わる動画」を制作する力を身につけることができる。



同イベントで制作した動画は公式チャネル等で公開され、再生数に応じてスポンサー企業から協賛金や報酬が支給される仕組みを導入。

子どものやる気を引き出し、「価値があると認めてもらう」経験をすることで自己肯定感を引き上げる狙いがある。

イベント概要

「バズ・クリエイターズラボ」の開催日時は、2026年2月11日(水・祝)13:00〜15日(日)14:00。会場は長野県にあるラボランドくろひめ、対象は中学生〜高校生(小学校高学年は要相談)、参加費用はオンライン説明会参加時に公開する。

オンライン説明会を12月27日(土)10:00〜12:30、2026年1月6日(火)19:30〜21:00に開催。録画動画視聴＋オンライン面談はいつでも実施。説明会参加費用は1,000円／名だ。

参加を決めた際、説明会の参加費用はイベントの参加費に充当される。説明会の内容は保護者向けだが、子どもが同席してもOKだ。

説明会の様子はアーカイブ動画に残す他、「どうしても都合がつかないけど聞きたい！」という人もフォームから申し込みを。宿泊イベントへの参加費用や申込方法は説明会にて伝えられる。イベント詳細およびオンライン説明会については、下記イベント詳細URLで確認を。

この機会に、動画制作体験イベント「バズ・クリエイターズラボ」への参加を検討してみては。

■バズ・クリエイターズラボ

開催日：2026年2月11日(水・祝)〜15日(日)

会場：ラボランドくろひめ

所在地：長野県上水内郡信濃町野尻1848

イベント詳細：https://teenagerbusiness.com/event/20260211

会場HP：https://www.laboland.jp

(さえきそうすけ)