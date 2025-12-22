ウェスティンホテル東京の広東料理「龍天門」に、春節を寿ぐ華やかな「旧正月ランチ＆ディナーコース」が登場。

釜焼きの北京ダックや鮑、高級乾物など一品ずつ丁寧に仕上げた華麗な9品の広東料理を楽しめる、春節祭にふさわしいコースです☆

ウェスティンホテル東京「龍天門」旧正月ランチ＆ディナーコース

期間：2026年2月14日（土）〜3月1日（日）

時間：

ランチ 平日11:30〜15:00（L.O. 14:30）、土日祝日 11:00〜15:00（L.O. 14:30）

ディナー 平日 17:30〜22:00（L.O. 21:30）、土日祝日 17:00〜22:00（L.O. 21:30）

料金：ランチ 13,888円（税・サ込）／ディナー 23,888円（税・サ込）

場所：広東料理「龍天門」（2F）

予約・問い合わせ：広東料理「龍天門」Tel.03-5423-7787、Web

※要オンライン予約、およびオンライン事前決済

都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」が、旧歴の正月を祝う中国の春節祭に合わせて「旧正月ランチ＆ディナー9品コース」を提供。

2026年2月14日〜3月1日までの期間、広東料理「龍天門」にて、旧正月を祝う特別メニューを家族や友人、職場の人たちとともに楽しめます！

龍舞う宮殿をイメージした龍天門で、春節祭にふさわしい華やかなひとときを楽しめるコース内容です☆

旧正月ランチ＆ディナーコース メニュー内容

ランチ：

香港伝統の焼き物入り前菜 迎春のお祝いの一皿ミル貝の霜降り入り五種の漢方蒸しスープがけ才巻海老の湯引き点心シェフの水餃子入り点心二種盛り合わせ釜焼き北京ダック龍天門スペシャリティー豚足の柔らか煮と大根餅のXO醤香り炒めまたはやまゆりポークの黒酢の酢豚本日の鮮魚 香港葱生姜蒸し香港冬の味覚 干し肉入り五目おこわ白玉入り杏仁しるこ飾り中華菓子入りデザートプラッター

ディナー：

香港伝統の焼き物と旬の冷菜入り前菜 迎春のお祝いの一皿高級乾物 コニッシュジャックのひれとたらば蟹のスープ活き才巻海老と鮑炒め釜焼き北京ダック水餃子 辛味醤油ソース高級鮮魚 “沖縄県産スジアラ”の香港葱生姜蒸し 魚醬ソース龍天門スペシャリティー豚足の柔らか煮と大根餅のXO醤香り炒めまたは和牛肉と旬野菜のオイスターソース炒め香港冬の味覚 干し肉入り五目おこわ白玉入り杏仁しるこ飾り中華菓子入りデザートプラッター

広東料理「龍天門」にて、中国の旧正月「春節」に合わせ、食材や調理法にこだわった「旧正月コース」を期間限定で用意。

ランチ・ディナーともに、龍天門ならではの焼き物を盛り込んだ迎春前菜から始まり、新年の宴には欠かせない縁起料理で黄金色が美しい「釜焼き北京ダック」が続きます！

そして、縁起が良いとされる伝統食材をふんだんに使った料理の数々が登場。

「魚の香港葱生姜蒸し」は、豊かさを意味する“余”と“魚”の発音が同じことから、春節の象徴とされるメニューです。

「干し肉入り五目おこわ」は、五穀豊穣を願う五穀（米・麦・キビ・アワ・豆）で仕立てました☆

さらに、ディナーコースでは、広東料理ならではの贅沢かつ伝統的な祝いの一皿を提供。

「高級乾物 コニッシュジャックのひれとたらば蟹のスープ」は、鳥が未来へ羽ばたく姿を連想させる“ひれ”を使った逸品です。

長寿を象徴する海老と鮑を合わせた「活き才巻海老と鮑の炒め」なども堪能できます！

春節祭にふさわしい、丁寧に仕上げた9品の華麗な広東料理とともに過ごすひととき。

ウェスティンホテル東京「龍天門」の「旧正月ランチ＆ディナーコース」は、2026年2月14日〜3月1日まで提供です！

※メニュー内容や営業時間、メニュー提供時間は変更になる場合があります

