飾りながらお金も貯められる！セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 プラチナムザッカソフビ貯金箱
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 プラチナムザッカソフビ貯金箱を紹介します☆
登場時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約14×10×21cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、「ベイマックス」の大きなソフビ貯金箱が登場！
コロンとしたフォルムがかわいい「ベイマックス」の貯金箱です。
ビシッと立った「ベイマックス」が全長約14×10×21cmでデザインされています。
「ベイマックス」の体には柔らかいソフビ素材が使用されているのもポイント。
貯金箱としてはもちろん、フィギュアとして飾っても楽しめるプライズです☆
「ベイマックス」と一緒に楽しく貯金も頑張れるディズニーグッズ。
セガプライズの「ベイマックス」 プラチナムザッカソフビ貯金箱は、2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
