セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 プラチナムザッカソフビ貯金箱を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 プラチナムザッカソフビ貯金箱

登場時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約14×10×21cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、「ベイマックス」の大きなソフビ貯金箱が登場！

コロンとしたフォルムがかわいい「ベイマックス」の貯金箱です。

ビシッと立った「ベイマックス」が全長約14×10×21cmでデザインされています。

「ベイマックス」の体には柔らかいソフビ素材が使用されているのもポイント。

貯金箱としてはもちろん、フィギュアとして飾っても楽しめるプライズです☆

「ベイマックス」と一緒に楽しく貯金も頑張れるディズニーグッズ。

セガプライズの「ベイマックス」 プラチナムザッカソフビ貯金箱は、2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

