上沼恵美子が22日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。前夜行われた「M-1グランプリ2025」を振り返った。

上沼は、かつて審査員を務めたM-1の話題に自ら触れ、「すごい盛り上がってたね！私は久しぶりに拝見したんですが、良かったわあ」と語った。

同局・北村真平アナに「上沼さんの中で気になった、良かったコンビは？」と聞かれ、「もう私分からへんのよ〜、老人なもんでな」と苦笑い。だが、優勝したたくろうについて、「そうね、3組残った中ではたくろうさんが面白かったねえ〜！笑った」と称賛した。

「私、あのネタが好きでね。ビバリーヒルズに住みたい、その練習をするって…何の練習すんねん」と笑い、「ビバリーヒルズの練習で、“今からホームパーティー行くんだけど…”ってああいう設定大好きやねんね！」と声を弾ませた。

「ネタのセンスの良さがすばらしいよね。私らの時代に、ビバリーヒルズに行きたいから練習なんて発想ないからね。日常のことで、寒くなってきましたね…みたいなことから入るから野暮ったかったわね、今考えたら」と話した。

「さっとその世界に引き込むうまさね。吹き替えの独特の口調とかね。昔のアメリカドラマやねん。でも返しは今風でセンスの塊」とたくろうを褒め、「付いていくお客さんも素晴らしいし、ネタ書ける人ばっかりの審査員の分析力もすごい」と感心しきりだった。