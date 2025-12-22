ナイツ・塙、今年の『M-1』“2019年”に匹敵する盛り上がりを実感 番組終了後に“余韻”「現場も『うぁーすごかったなー』って感じになってた」
お笑いコンビ・ナイツの塙宣之（47）が22日、ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜 後1：00）に生出演。きのう21日に行われ、自身が審査員を務めた『M-1グランプリ2025』の最終決戦について言及した。
【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見
最終決戦について、相方・土屋伸之が「めちゃくちゃ面白かった。笑ったわ」と話すと、塙も「全部面白かったよね。いい大会だった」と言い、2人とも「順番もよかった」と称賛した。
塙は「2019年のミルクボーイ（が優勝した）年が、最後がぺこぱで、まくったときが現場にいても鳥肌が立った」と明かし、「今回も最後終わった後も、みんなすぐはけるんだけど、ちょっと余韻があって。現場も『うぁーすごかったなー』って感じになってたね」と明かした。
■塙宣之の採点
ヤーレンズ 95点
ドンデコルテ 91点
真空ジェシカ 93点
たくろう 96点
豪快キャプテン 93点
カナメストーン 92点
ヨネダ2000 94点
ママタルト 94点
めぞん 92点
エバース 99点
最終決戦→たくろう
