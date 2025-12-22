300円とは思えない…！たっぷり入って整理が捗る！大容量の収納ボックス
商品情報
商品名：刺繡付収納ボックス（ミッキーアイコン／ミニーアイコン）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：28.5cm×16cm×21cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480817972
これ￥330（税込）って正気！？ダイソーのディズニーコラボ商品がたっぷり収納できるんです♡
ダイソーをパトロールしていると、ディズニーコラボデザインのかわいい収納グッズを発見しました。その名も『刺繡付収納ボックス（ミッキーアイコン／ミニーアイコン）』です。
サイズは約28.5cm×16cm×21cm。かなり大きめですが、お値段はなんと￥330（税込）！キャラクターグッズってだけでも高くなりそうなのに、このお値段にはダイソーさんの心意気を感じます。
今回はミッキーアイコンをGETしてきましたが、ミニーアイコンも揃えてたくなる可愛さ♡色味や絵柄が控えめな刺繡で、さり気なくキャラクターデザインを楽しめるのが魅力。大人も使いやすく、お部屋にもしっかり馴染んでくれるのが嬉しいです。
整理整頓が捗る♡ダイソーの『刺繡付収納ボックス（ミッキーアイコン／ミニーアイコン）』
ドライヤーとヘアアイロンを入れてみましたが、まだまだ余裕があります。他にもタオルや下着類、トイレットペーパーなどのストックを整理するのにちょうどいいサイズ感です。
ボックスの入り口部分には芯が入っているので、口を開いた状態で形をキープしてくれます。また、内側はコーティングされているような質感で、表面がつるっとした触り心地。汚れてもすぐに拭き取れるので気兼ねなく使用できます。
取っ手が付いているのもポイント。高い場所にボックスを上げてもサッと取り出しやすいので便利ですよ♪
今回はダイソーの『刺繡付収納ボックス（ミッキーアイコン／ミニーアイコン）』をご紹介しました。
大容量で片付けが捗るダイソーのキャラクター収納グッズ。気になった方はぜひ、ダイソーの収納グッズ売り場をチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。