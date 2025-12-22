100均でこのレベルが出せるとは…！ザラホームのあのキャンドル風♡見た目も香りも抜群な商品
商品情報
商品名：グラスインキャンドル（ベージュ）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480654942
まるでザラホームのあの商品みたい♡ダイソーにおしゃれなキャンドルが登場
アロマやキャンドルなどの種類が豊富なダイソー。おうちでのリラックスタイムにそっと寄り添ってくれるような癒しのアイテムが、お手頃価格で購入できるのが魅力です！
そんなダイソーで『グラスインキャンドル（ベージュ）』に一目惚れ♡100均らしからぬ、ニュアンスカラーがおしゃれなキャンドルです。
価格は220円（税込）です。筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に陳列されていました。
100均のキャンドルというと、可愛くてもサイズが小さい、なぜか色が派手、反対にシンプルだと真っ白で味気ない…そんなイメージがありました。
正直なところあまりいいイメージがなかったのですが、こちらは蓋付きのボトルに、ニュアンスカラーのラベルがあしらわれたおしゃれなデザイン♡
しかも、香りがいいんです！蓋をあけると、香りがふんわり優しく漂います。
ラベルには何の香りかは明記されていないですが、筆者はスパイシーなシナモンやジンジャーの香りのように感じました。
「Zara Home（ザラホーム）」でクリスマスシーズンに登場する、ジンジャーブレッドクッキーの香りのアロマキャンドルに似た印象を受けました。
控えめな香り方でワンルームにはぴったりかも！
キャンドルホルダーが要らないのも嬉しいポイント！
そのまま飾ってもおしゃれで、癒されたいときにサッと使えるのがいいなと思います。
点灯させて、部屋を暗くすると雰囲気満点♡
ただ、香りが控えめなのか、火を消した状態で顔を近づけないとわかりませんでした。
Zara Homeのキャンドルは香りが強めなので、ワンルームの筆者の部屋にはこちらの商品のほうが合っているのかもしれません。
今回はダイソーの『グラスインキャンドル（ベージュ）』をご紹介しました。
おしゃれでいい香りのアロマキャンドルが、220円（税込）で買えるのは正直凄いです！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。