「あったらいいのに…」を後付けできる♡天才的発想の100均便利グッズ

鏡の付いていないコスメって、ちょっと不便だな〜と思うことがありますよね。コスメと鏡をいちいち持ち替えるのは面倒ですし、タイムロスにもなっちゃう…なにかいいものないかな〜とセリアを訪れると、天才的な発想の便利グッズを発見しました！貼り付けるだけでいつものコスメが生まれ変わるので、要チェックですよ♪

商品情報

商品名：貼ってはがせるミラーシート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦40mm×横40mm

内容量：2枚

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446037842

こんなの欲しかった！セリアのアイデアグッズが天才的すぎる♡

お気に入りのコスメでも、鏡が付いていないとちょっと不便だな〜と感じる時がありますよね。コスメを筆に付けて、鏡に持ち替えて、顔に塗ったらまたコスメを手に取って…なんて、持ち替える作業が本当に煩わしい！そんなストレスを解消してくれるアイテムを、この度セリアの美容グッズ売り場で見つけてきました♪

今回ご紹介するのは、その名も『貼ってはがせるミラーシート』。2枚入りでお値段は￥110（税込）とコスパ抜群。材質はアクリル樹脂とアルミニウム箔で、サイズは約縦40mm×横40mmです。

使い方は、ミラーシートのはくり紙をはがしてコスメに貼り付けるだけ。使用条件によってはのりが残ることもあるそうですが、跡残りしにくい接着剤が使用されているのがポイントになっています。早速使っていきましょう！

メイク時間の短縮になる！セリアの『貼ってはがせるミラーシート』

コスメのフタに貼り付けやすい、コンパクトなサイズ感がGOOD。ミラー面の保護フィルムをはがすと、映りも良好になります。コスメを持ちながらそのままメイクできるようになるので、メイク時間も短縮されるのが◎持ち歩きコスメに取り付ければ、化粧直しもサッとできるので至れり尽くせりです。

つけまつげケースに貼り付けようと思いましたが、ミラーシートが平らなので、カーブがついたアイテムとは相性が良くありませんでした。仕方なくケースの底に付けましたが、使い勝手はUPしたのでいい買い物でした♡

今回はセリアの『貼ってはがせるミラーシート』をご紹介しました。

「あったらいいのに…」を叶えてくれるセリアのアイデア商品。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。