「ほんとに奇跡」巨人・リチャードの美人妻、高橋みなみに婚姻届の証人を依頼「証人が豪華過ぎる」
元HKT48の外薗葉月さんは12月21日、自身のInstagramを更新。読売ジャイアンツ・砂川リチャード選手との婚姻届を提出する際、元AKB48でタレントの高橋みなみさんに証人を依頼したことを明かしました。
【写真】外薗葉月、“大尊敬”の先輩・高橋みなみとのツーショット
さらに、外薗さんは高橋さんについて「HKTに入る前から大好きで大尊敬のたかみなさんに書いてもらえるのはほんとに奇跡ですありがとうございます！！！久しぶりにお会いできて沢山お話できて楽しかったぁ」と喜びあふれる言葉をつづりました。また、「りちゃは穂高さんに書いてもらいました」と、リチャード選手は福岡ソフトバンクホークス・山川穂高選手に証人を依頼したことも明かしています。
この投稿にファンからは、「夫婦共に、証人が豪華過ぎる」「最高じゃん」「良かったね」「すごい！どっちもすごい たかみなさんは永遠の憧れ 山川選手はリチャードをずーと将来の本塁打王って言ってくれてる」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】外薗葉月、“大尊敬”の先輩・高橋みなみとのツーショット
高橋さんに婚姻届の証人を依頼外薗さんは「婚姻届の証人をたかみなさんにしていただきました ほんとにお忙しい中ほんとにほんとにありがとうございます！！」と2枚の写真を掲載しました。1枚目には、ピースサインをする外薗さんとレースの襟が付いたニットワンピースを着用した高橋さんが並んで座る姿が写っています。
この投稿にファンからは、「夫婦共に、証人が豪華過ぎる」「最高じゃん」「良かったね」「すごい！どっちもすごい たかみなさんは永遠の憧れ 山川選手はリチャードをずーと将来の本塁打王って言ってくれてる」との声が寄せられました。
婚姻届を提出したことも報告11月に、自身のInstagramでリチャード選手との結婚を発表していた外薗さん。12月21日の別投稿では、「婚姻届提出しました 沖縄っぽくなくてすみません」と、夫婦のツーショットを掲載しています。2人の明るい未来を今後も応援していきたいですね。
(文:勝野 里砂)