「翔くんぽさがめっちゃあります！」佐久間大介、『奇面組』直筆イラストを公開！ 「色男組すぎる」
Snow Manの佐久間大介さんは12月21日、自身のInstagramを更新。アニメ『ハイスクール！ 奇面組』（フジテレビ系）先行上映会に登壇したことを報告し、作者直筆イラストとの写真を公開しました。
【写真】佐久間大介＆『奇面組』作者の直筆イラスト
ファンからは「色紙エモい」「キャラに似てる」「翔くんぽさがめっちゃあります！」や「本当に色男組すぎる」「イケメンすぎない!?」「さすがにガチ恋」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「色紙エモい」「キャラに似てる」佐久間さんは「『ハイスクール！奇面組』先行上映会に登壇させていただきました！」とつづり、10枚の写真を投稿。1枚目に、原作者の新沢基栄さん直筆イラストとのショットを載せました。色紙という形で声優を務めるキャラクター・切出翔とのコラボレーションが実現しています。
「作中きっての？唯一?のイケメンキャラです」11月25日の投稿で、同作に出演することを発表した佐久間さん。「作中きっての？唯一?のイケメンキャラです」と、自身が演じる切出翔について説明しています。放送は2026年1月9日からです。楽しみに待ちたいですね。
