高まる尿酸値で絵筆を走らせろ!『痛風ダ・ヴィンチ』サイコミで連載開始!
Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、12月22日昼12：00より、転移したレオナルド・ダ・ヴィンチが現代グルメを食べ尽くすグルメコメディ『痛風ダ・ヴィンチ』(著・二戸謙介)の連載を開始する。
○あらすじ
痛風持ちの天才ダ・ヴィンチが現代日本へ! 輝くグルメに探求心が爆発、暴飲暴食に痛風発作も頻発!?高まる尿酸値で絵筆を走らせろ！地獄のプリン体ルネサンス開幕。
○担当編集からのおすすめコメント
弾けトロける魚卵、ジュワッと肉汁溢れる唐揚げとビール!! 背徳感があっても抑えられない食への渇望……たとえその欲望の先に「痛風」の激痛が待っていたとしても--
天才レオナルド・ダ・ヴィンチの視点で現代グルメを食べ尽くす! 痛風知識はもちろん、中世の食生活やアートも交えながらポップに描かれるグルメコメディ作品となっております。
人間らしい“食”への本音が爆発する『痛風ダ・ヴィンチ』是非ご一読ください!
(C) Kensuke Nido / Cygames, Inc.
○あらすじ
痛風持ちの天才ダ・ヴィンチが現代日本へ! 輝くグルメに探求心が爆発、暴飲暴食に痛風発作も頻発!?高まる尿酸値で絵筆を走らせろ！地獄のプリン体ルネサンス開幕。
弾けトロける魚卵、ジュワッと肉汁溢れる唐揚げとビール!! 背徳感があっても抑えられない食への渇望……たとえその欲望の先に「痛風」の激痛が待っていたとしても--
天才レオナルド・ダ・ヴィンチの視点で現代グルメを食べ尽くす! 痛風知識はもちろん、中世の食生活やアートも交えながらポップに描かれるグルメコメディ作品となっております。
人間らしい“食”への本音が爆発する『痛風ダ・ヴィンチ』是非ご一読ください!
(C) Kensuke Nido / Cygames, Inc.