滋賀・東京でステーション単位のごみ収集量を可視化できるスマートグラスの実証実験を開始
滋賀新聞GovTechイノベーションズとアナログエンジンは2026年1月より、新たに開発した収集DXプラットフォームの実証実験を、滋賀県および東京都の一部地域にて開始する。
収集DXプラットフォーム
同プラットフォームは、スマートグラスとAI画像解析、位置情報技術を組み合わせたもの。
作業員がステーション前でごみを視認し、スマートグラスをワンタップするだけで、AIによりごみ量(個数・体積・種別など)を予測・判定し、結果を位置情報とともに日報へ自動記録できるようになる。
さらに、音声またはスマートグラスディスプレイへの表示にて、作業員に即時フィードバックもできる。
登録済みステーションのほか、未登録ステーションの検出・新規登録補助にも対応している。
2026年春には、AIモデルの精度評価・改善版リリース、5月には東京ビッグサイト「2026NEW環境展」にて正式リリースおよびデモ体験会の実施も予定している。
