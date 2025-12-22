¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÀéÍÕÉ´²»¡¢¸ÞÎØ¤Ø¡Ö¤¦¤ì¤·¤µ¤ÈÀÕÇ¤¡×¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÀ¨¤¯Âç¹¥¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î°ìÌëÌÀ¤±¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç½éÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕÉ´²»¡Ê20¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¾Íè¤ÎÌ´¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¿¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¼Â´¶¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤·ÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë¡£½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡£¹â¹»3Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËµòÅÀ¤òµþÅÔ¤Ë°Ü¤·¡¢Æñ¤·¤¤»þ´ü¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÌ´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Àï¤¤¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»î¹ç¤ä¹ç½É¤Ç²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬À¨¤¯Âç¹¥¤¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£